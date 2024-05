Exdirector de “Nenecho” habría simulado transacción para ocultar bienes

El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta Dinamarca, imputó a Wilfrido Adrián Cáceres Flores (33), por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre los años 2018 y 2023 se desempeñó como asesor profesional contratado por la Junta Municipal, director General de Gabinete y director general de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, en la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Igualmente fueron imputadas la esposa de Wilfrido Cáceres, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón (33), y la secretaria de esta y estudiante de odontología Camila Monserrat Ramírez Gómez, a quienes se les atribuye la comisión del hecho de lavado de activos en calidad de coautoría. Para los tres investigados, el fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva y de carácter real.

Recordemos que esta sugestiva transacción fue revelada por nuestro diario en enero del 2023, cuando nuestro equipo de investigación descubrió que una pasante de la clínica de la esposa de Cáceres, aparecía como propietaria de los dos inmuebles donde está asentada la imponente casa del matrimonio ahora imputado.

Lo llamativo del caso es la “compra” fue realizada por la joven Camila, entonces con 18 años, el 13 de agosto del 2020 y el 6 del mismo mes y año, el padre de Camila, Justo Pastor Ramírez (+), era entrevistado por el senador Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos) por su trabajo emprendedor de venta de comidas frente a su casa porque fue uno de los miles de compatriotas afectados económicamente por la pandemia del covid-19.

Camila Ramírez también estaba como una de las elegibles para obtener la beca de la Itaipú Binacional. Al estudiar esa profesión comenzó a trabajar en la clínica odontológica montada por Da Silva en San Lorenzo, según había revelado ABC.

Incluso, se evidenció la familiaridad de Da Silva con la joven Camila que cuando cumplió 18 años, la esposa del exmano derecha de Nenecho le regaló la torta por su cumpleaños.

Los datos de la investigación señalan que el matrimonio compuesto por Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva adquirieron el 9 de julio de 2020, pese a no contar con capacidad financiera, dos inmuebles en la ciudad de San Lorenzo, por la suma de G. 50.000.000 cada uno. Sobre estos edificaron una lujosa vivienda.

Ese mismo domicilio fue centro de una operación de compra-venta por valor de G. 100.000.000, efectuado el 13 de agosto de 2021, ocasión en la que Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva le transfirieron por escritura pública la propiedad a la joven Camila Ramírez, de entonces solo 19 años. De esta forma, la universitaria utilizó el inmueble para asegurar el disfrute de la casa al matrimonio.

Juez analiza caso contra exdirector de “Nenecho”

La causa caratulada como “Wilfrido Adrián Cáceres Flores s/ enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, recayó en el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo de Rodrigo Estigarribia, quien deberá analizar y resolver si admite o rechaza la imputación presentada por el representante del Ministerio Público. En caso de admitir el escrito fiscal, deberá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas para los tres investigados.

Actualmente, Cáceres figura como funcionario de la Junta Municipal de Asunción, comisionado a la intendencia, con un salario de poco más de G. 7.177.790, más G. 253.635 de subsidio médico y otros G. 1.608.220 por grado universitario, con lo que totaliza un ingreso mensual de G. 9.040.645.

Bienes e ingresos de exdirector de “Nenecho” no se corresponden

Le imputación señala que Wilfrido Cáceres presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondientes al 22 de marzo de 2019, 4 de agosto de 2021 y 24 de noviembre de 2021. Con estas, tras un examen de correspondencia, la entidad concluyó que no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos del matrimonio.

La pareja conformada por Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva, se rige por la comunidad de bienes gananciales. En este sentido, la entidad contralora verificó en relación a Da Silva un déficit de G. -235.273.584, en vista a que la misma no disponía de ingresos que le permitieran adquirir los citados terrenos de San Lorenzo.

Así también, la Contraloría verificó que la compradora del inmueble Camila Ramírez, al tiempo de adquirir el inmueble no tendría un ingreso suficiente para adquirir los mencionados inmuebles, pues en ese periodo de tiempo se desempeñaba como asistente de la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva.

Además, de las declaraciones presentadas por Cáceres, se constató que este solo declaró un inmueble por valor de G. 207.808.000, en Ñemby, que fue adquirido en 2018; no así la compra venta de los inmuebles de San Lorenzo. Es así que la Contraloría enuncia como conclusión final que “entre la primera y la segunda declaración existe una variación patrimonial NO sustentable. Por ende no existe correspondencia conforme a todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos por Wilfrido Adrián Cáceres Flores”.

Es ante estos datos expuestos y que fueron resaltados por la Contraloría, que se presume que la operación habría sido una simulación efectuada de común acuerdo entre el matrimonio y la estudiante de odontología, para ocultar a los verdaderos propietarios de la vivienda, y así asegurarles el disfrute del bien.