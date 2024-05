IPS: asegurados con enfermedades catastróficas, piden mesa de diálogo sobre examen preadmisional

Vanessa Florentín, presidenta de la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (Fepper), afirmó hoy que ven con “buenos ojos” el examen médico admisional que el Instituto de Previsión Social (IPS), quiere exigir para nuevos aportantes. No obstante, sobre la intención del seguro social de establecer un aporte más elevado para asegurados con patologías preexistentes, indicó que es necesario una mesa de diálogo para afinar detalles.

En la última sesión del Consejo de Administración del IPS, se trató la exigencia del examen clínico preadmisional, ya que pese a ser una reglamentación vigente, no es aplicada en absoluto en la previsional. Durante la reunión, el consejero Aníbal de los Ríos, planteó además, que los nuevos aportantes con enfermedades preexistentes, abonen una suma más elevada acorde al gasto que conllevará su tratamiento.

“Deberían llamar a una reunión con los representantes de cada gremio y asociación y, poner sobre la mesa que es lo que quieren aplicar, cuáles serían los parámetros y qué es lo que falta afinar. IPS está en quiebra y tenemos que aceptar eso. Si van a llevar adelante algo así, debe ser a ley pareja, sea un peón o el empresario más renombrado”, expresó Florentín a ABC.

La representante de la Fepper reconoció que el IPS tiene como visión ser un sistema solidario y que, quien más aporta tiene como misión equilibrar la balanza hacia quienes aportan menos. No obstante, destacó que “lo que el IPS está sacando al pueblo trabajador, no es un aporte solidario”.

Agregó que “nadie está aportando el IPS apenas G. 50 mil”, pero que pese al monto, la previsional no brinda los servicios que debe prestarle a sus aportantes. “El IPS retira el aporte de los trabajadores, pero no le está prestando los servicios. No tiene medicación, los aparatos médicos están obsoletos y descompuestos, su personal atiende mal a los pacientes”, lamentó.

Florentín mencionó que el examen admisional está establecido en la Carta Orgánica del IPS, pero que nunca se respeto. “El que tiene contactos de peso, va cayendo al IPS y le atienden como reyes, le dan lo que al pueblo que paga no le dan”, criticó.

Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer del IPS, también se mostró a favor de dialogar con las autoridades del seguro social. No obstante, expresó que están buscando mitigar la crisis financiera de la institución con “medidas desesperadas”.

“El IPS tiene que saber utilizar sus fondos, porque hay malversación y no hay control. Los medicamentos vencen, otros fármacos se compran y no se necesitan. Hoy no hay hasta lo más básico como volutrol, guantes, jeringas, uno tiene que comprar todo eso. Muchos tienen para pagar, pero otros, principalmente los que vienen del interior, no pueden comprar”, cuestionó.

Sobre el chequeo médico preadmisional dijo que estos exámenes son muy básicos, por lo que sería difícil determinar si un nuevo asegurado ya está con una enfermedad grave. “Esos chequeos son muy básicos; si el IPS quiere saber si el aportante tiene o no una enfermedad, se le debe someter a muchos más estudios”, afirmó.

Villasanti también habló sobre los “seguros de favor” que son frecuentes en la previsional. Aseguró que el IPS tiene los mecanismos para evitar ese tipo de fraude.

“Tienen maneras de verificar la condición médica y laboral del aportante. Pueden ir a inspeccionar si no es un seguro inventado, si el aportante está realmente trabajando. Si van a pedir un chequeo como requisito preadmisional, está bien, pero que lo hagan bien; que se haga también un seguimiento de esos pacientes que retiran medicamentos de alto costo”, dijo.