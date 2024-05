Acahay cumple 241 años en medio de críticas por suspensión de eventos y escándalo sexual que envuelve al intendente

Todo estaba previsto para festejar hoy con un desfile estudiantil, misa de acción de gracias y feria los 241 años de la ciudad de Acahay, ubicada a 103 kilómetros de Asunción, en el departamento de Paraguarí. Sin embargo, los supervisores pedagógicos del distrito desconvocaron a las escuelas y colegios.

La suspensión obligó a la cancelación de la celebración de la misa de acción de gracias, el acto cultural y una feria agropecuaria que estaban programados. La Municipalidad declaró asueto para que la ciudadanía pudiera participar masivamente de las actividades.

Sin embargo, en la ciudad fue como un día normal, todas las instituciones estaban funcionando, pero la Municipalidad estaba cerrada.

Los supervisores de apoyo técnico y pedagógico, Darío Javier Alarcón Duarte y Mariela Sánchez, informaron a los directores que el desfile que debía desarrollarse hoy queda reprogramado para el 7 de octubre. Argumentan que la decisión fue tomada atendiendo que la resolución Nº 06/2024 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 3966/2010 Carta Orgánica Municipal, en su artículo 12. Expresa que se otorgará un asueto por distrito por año para la participación de la comunidad educativa en las actividades organizadas, ya sea por aniversario fundacional o fiestas patronales, explican.

El intendente Aldo Lezcano (Alianza) explicó que no fue él quien suspendió el desfile estudiantil, sino los supervisores. Hicieron circular un memorándum en el que señalan que las instituciones educativas solo una vez al año, cuando se declara asueto, pueden participar de las actividades. Pero para hoy no se declaró asueto porque fijarán recién el 7 de octubre, día de la fiesta patronal del municipio.

Indicó que él no tiene ninguna autoridad sobre las instituciones educativas para ordenar la realización del desfile o para desconvocar. “Cuando vi que se estaba desconvocando el desfile, me sorprendí, me acerqué junto al supervisor Alarcón Duarte y le supliqué que no se suspenda dicha actividad; llegó a ceder, pero ya no se pudo hacer nada porque los directores ya habían comunicado a los padres de familia la suspensión”, explicó el jefe comunal.

Afirmó que no teme al escrache porque no tiene fundamento. Dice que su administración no existe denuncia por corrupción y que quien quiera escracharlo lo hará frente a la Municipalidad o en cualquier parte. El desfile estudiantil se hará el 12 de junio si se declara feriado esta fecha, anunció.

Críticas de padres de familias, productores y directores

Felipa Garcete, madre de familia, manifestó que tiene dos hijos, una de ellas iba a ser chirolera y con otras compañeras estaban ilusionadas con el evento. Sin embargo, a última hora de ayer los directores avisaron que el desfile no se realizará.

Los preparativos generaron muchos gastos a las familias, que con mucho esfuerzo se esmeraron para que sus hijos puedan participar del desfile organizado en homenaje al distrito, . No se debió meter el problema personal del intendente con un evento oficial que reúne a la comunidad, indicó.

El director de la Escuela N° 73, profesor Oscar Benítez, manifestó que es un cumpleaños raro que pasa el municipio porque están desarrollando clases normales y están respetando lo dispuesto por sus superiores. Dijo que como lugareño se siente apenado y que siente mucho la situación porque los niños estaban felices porque iban a presentarse con su uniforme de gala. Para los niños es algo grandioso participar del desfile estudiantil, expresó.

A la jefa de la Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT) de este municipio, Blanca Giménez, la encontramos trabajando junto con funcionarios de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg). Estaban desmontando los toldos donde iban a ofertar sus productos los feriantes de la Asociación Distrital Acahay Pyahú Rekavo.

La responsable de ALAT explicó que como se suspendieron las actividades centrales y como no iba a haber mucho movimiento de gente, los productores decidieron no venir. Esto les generan pérdidas económicas porque ya tenían todo faenado sus cerdos, gallinas y preparados los alimentos para la venta. Ahora están tratando de vender como pueden, expresó.