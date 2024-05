Docente denuncia abandono de escuela indígena en Alto Verá, Itapúa

Estamos totalmente abandonados por parte de las autoridades, no recibimos ninguna asistencia ni de la Municipalidad de Alto Verá ni la Gobernación de Itapúa para resolver estos problemas, señaló el docente indígena y director de la escuela Pindo’i, Miguel Isacio Núñez.

“Les pido a las autoridades que actúen, que no solamente en campañas políticas vengan acá, que vengan a ver. Saben ellos, pero después de la campaña política, cuando asumen el mando, cuando están en su silla, son invisibles ya. No nos quieren ver ni escuchar nuestros reclamos”, dijo el docente de la institución, que tiene 18 alumnos.

La escuela se está cayendo a pedazos, se construyó en un estero. En el año 2021, durante el gobierno del exgobernador Juan Schmalko (ANR HC) comenzaron la construcción de un comedor donde gastaron más de 100 millones de guaraníes, pero está sin terminar. Está a punto de caer todo, sin que se haya terminado, cuestionó. Lo irónico de la situación es que instalaron ventilador de techo y tubos fluorescentes para la iluminación y la escuela no tiene energía eléctrica.

El docente indicó que pidió ayuda a la Municipalidad de Alto Verá para la habilitación del comedor, “pero me dijeron que ellos no tienen técnicos que puedan ocuparse de esta situación”, dijo.

Indicó que la Municipalidad no destina los recursos del Fonacide a paliar la situación de precariedad de la escuela. Los niños de ese lugar tienen tanto derecho como los de otras escuelas, apuntó.

Las condiciones del camino, totalmente intransitables, constituye otro problema grave que sufre la comunidad de Pindo’i. En estos días de lluvia es peor, solamente a pie o a caballo se puede pasar, yo vengo todos los días en moto, y traigo la merienda escolar y muchas veces ni con la moto se puede cruzar, señaló el docente.

Esto afecta a la economía de la comunidad, porque no pueden salir con sus productos a vender cebolla y locote. La producción de la comunidad no se puede sacar. Son años de reclamos a la Municipalidad, a la Gobernación, al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sin recibir respuesta, cuestionó.

Días atrás personal de salud no pudo llegar a la comunidad para un control sanitario de sus habitantes porque no pudieron pasar, el camino en un gran charco de agua y barro, lamentó.

¿Qué dice la Secretaría del Indígena?

El responsable de la Secretaría del Indígena de la Gobernación de Itapúa, Ing. Jorge Ibáñez, dijo estar al tanto de la situación y que desde la repartición a su cargo hacen esfuerzos por apoyar a la comunidad, pero que hay situaciones que escapan de su nivel de gestión.

En el caso del comedor, dijo, la obra está parada y judicializada, por incumplimiento de la empresa contratista y que es un tema que se dirime en otro ámbito. La obra se inició en el 2021 y la licitación fue concedida a la empresa Dianel Inmobiliaria y Constructora SA, según se puede ver en el cartel indicador de la obra. No pudimos contactar con ningún representante de la misma.

Ibáñez reconoció que la comunidad carece de agua potable y que no tiene luz eléctrica. Añadió que hicieron los reclamos a la ANDE, pero que esta institución no responde alegando falta de recursos. “No podemos construirles un pozo porque no tienen energía eléctrica”, acotó.

La provisión de energía es una tarea que compete a la ANDE y si la gobernación construye el tendido eléctrico hasta el lugar incurriría en malversación de fondos, acotó.

Por la misma razón de la falta de energía eléctrica la gobernación no les puede llevar la merienda escolar hasta la escuela, ya que no tienen cómo conservar las mercaderías perecederas. “Dejamos en casa del director y él se encarga de llevar todos los días a la escuela”, señaló.