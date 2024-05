¿Dónde están los 500.000 millones? Mañana vence plazo para que Nenecho responda a Contraloría

El día de mañana vence el plazo que había otorgado la Contraloría General de la República (CGR) a Óscar “Nenecho” Rodríguez para que explique qué hizo con los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras y que, según denuncian concejales, no están en las cuentas de la Comuna.

El plazo original era el pasado 20 de mayo, pero el organismo de control le había otorgado una prórroga de 15 días que se cumple mañana, sin que hasta el momento se haya respondido.

El concejal Álvaro Grau, uno de los más críticos de su administración, señaló que el intendente no ha podido responder las consultas, pese a haber acudido a programas de televisión y de radio y sido requerido por tres pedidos de informe de la Junta Municipal.

A esto sumó el hecho de que él mismo presentó dos pedidos de acceso a la información pública y ninguno fue respondido. “En el 2022 sacó G. 360 mil millones de deuda. A final de ese año ya faltaban G. 142 mil millones. De ese dinero, recién este año se hizo el adelanto de lo que se tenía que construir”, denunció.

“Dinero que falta era para obras muy necesarias”, dijo Grau

El concejal Grau señaló que el dinero que falta, unos US$ 70 millones, era para obras muy necesarias como la construcción del sistema de prevención de incendio del Mercado 4, “que siempre ha sido una bomba de tiempo y que el dinero esté no sabemos ni donde, pero la obra no está”.

“Es una negligencia que le está exponiendo a toda esa ciudadanía que va todos los días a trabajar y comerciar ahí en el Mercado 4, habiendo tenido la plata para invertir en ese sistema de prevención de incendio”, cuestionó.

Otro ejemplo que puso el concejal es el mirador de Itá Pytã Punta, “donde hubo dos personas accidentadas y el dinero está ahí y nunca se ejecutó para mejorar las condiciones estructurales de ese lugar”, dijo.

Recordó que para la modernización de la Estación de Buses de Asunción se sacaron bonos por más de G. 25 mil millones “y la obra costó G. 7 mil millones, y dónde fue a parar el resto... Encima de eso, G. 4 mil millones puso el seguro luego del incendio”.

¿Cuántas calles se podían haber puesto en condiciones?, preguntó

El concejal puso como ejemplo obras como la mejora de la avenida Mariscal López que realizará el Ministerio de Obras Públicas, que tendrá un costo total de US$ 6 millones. ”Setenta millones están desaparecidos acá... cuántas avenidas se podían poner en condiciones”, cuestionó.

Recordó que 90% de las calles de la capital tienen la vida útil vencida. “Tenés calles como Azara, Herrera, Colón, Fernando de la Mora, Mariscal López, Venezuela o Médicos del Chaco, un montón de calles que hacen falta hacer un mantenimiento”, reclamó.

Agregó que el intendente no tiene la posibilidad de negarse a explicar el destino del dinero de los asuncenos, menos a requerimientos de instituciones como la Contraloría o la Junta Municipal, por lo que considera el hecho de que Rodríguez elija a quién responder como un precedente nefasto.

Dijo que seguirá insistiendo en conseguir la información del destino del dinero y aseguró que, en caso de que se demuestre que fue a parar a otros destinos que no sean los establecidos por las ordenanzas, no dudará en accionar judicialmente por malversación de fondos.