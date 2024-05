“Vamos a hacerle el favor de darle trabajo”, le dijo Safuán a Jatar para pedido de comisionamiento de agente de la Senad en Diputados

Ayer, el diputado de Cruzada Nacional, Jatar Fernández reveló que fue su tío y asesor en Cámara de Diputados, Gerardo Safuán quien le recomendó que pida el comisionamiento de Mauro Ruiz Díaz, agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El hombre de confianza del legislador explicó cómo conoció al que se sospecha habría filtrado datos sensibles en el caso que se investiga al supuesto narco paraguayo Miguel Insfrán, más conocido como “Tío Rico”.

En ABC TV, dijo que Ruiz Díaz se presentó de manera voluntaria en la oficina de Jatar a ofrecer sus servicios porque explicó que no iba a ser tenido en cuenta por el ministro Jalil Rachid. Ocurrió entre finales de agosto y principios de setiembre del año pasado, cuando Fernández estaba preparando un proyecto de ley sorbre la despenalización de la marihuana.

Previo a ese primer encuentro entre Safuán y el agente, el equipo de Jatar fue hasta la Senad a solicitar recomendación de alguna persona que pueda asesorarlos en materia de estupefecientes. Una de las cosas que le manifestó Ruiz Díaz al tío de Jatar, es que le comentaron que estaban buscando una persona técnica que sepa de cuestiones relacionadas a las drogas y las leyes, y así comenzaron las reuniones.

“Mauro se presentó como agente de la Senad y dio a entender que ya no tenía cabida en el ente del Poder Ejecutivo. No me dijo que era director, sí que tenía 18 años de antigûedad y mostró su credencial”. Safuán agregó que él (Mauro) sabía del tema que quieren plantear en el Congreso.

Fue en ese momento que Safuán le habla al diputado y le dice: “Vamos a hacerle el favor de darle un trabajo, nos ayuda bastante con lo que sabe en asesoramiento. Es como un consultor. Yo sé lo que es estar sin trabajo”.

La llegada del agente de la Senad a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico

Entendiendo que por el nivel y capacidad de Ruiz Díaz, el hombre tenía condiciones, Safuán pidió para que forme parte de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico.

“Nosotros sugerimos que lo comisionen y por su expertiz daban los motivos para pedir que vaya a la Comisión contra el Narcotrafico y pedimos eso”, señaló.

“Qué cagada me mandaste hacer me dijo Jatar. Esto (que Mauro sea supuesto filtrador de datos) no se sabía hasta la semana pasada”. Según Gerardo, no creía que el ministro lo hubiera atendido para indagar los antecedentes de Ruiz Díaz.

Sobre su situación como familiar, se defendió alegando que ser un asesor de confianza de Jatar es independiente a que sea su tío.