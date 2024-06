Atención, pediatras: por esto no deben guardar fotos de sus pacientes

En el marco de casos sobre pornografía infantil, el experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar destacó que cuando se comparten fotos o videos de niños y adolescentes se catalogan como casos de abuso sexual y maltrato infantil.

Contó que recientemente presentaron el concepto de salud digital ante la sociedad pediátrica de Chile, Argentina y Paraguay. Señaló que les explicaron a pediatras los riesgos a los cuales se exponen por recibir fotografías de sus pacientes.

Contó que en vivo mostraron lo sencillo que es acceder a los metadatos de las fotos y cómo se puede determinar fácilmente el sitio exacto en donde se tomaron y dónde están el celular o la cámara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Le pedí a los médicos que levanten las manos quienes tienen fotos de sus pacientitos desnudos. El 100% levantó las manos y la herramienta de recepción fue WhatsApp. Entonces, esas personas tarde o temprano van a terminar metidas en algún tipo de investigación o problema”, destacó.

Lea más: Hay casi 900 casos de pornografía infantil en lo que va del 2024

¿Cómo se catalogan las cuentas de los agresores sexuales?

En ese contexto, previamente el profesional señaló que todas las plataformas digitales recolectan datos y hay mecanismos que detectan cuando se abren fotografías de desnudos, sin importar el contexto.

“Si usted está en Facebook y usted ve la foto de un contacto en bikini, agranda la foto y hace zoom, busca otras fotografías o materiales pornográficos, ese tipo de movimientos en un navegador hace que su cuenta sea catalogada como la de un posible agresor sexual y se informa a algunas agencias que se encargan de hacer el trabajo de proteger a niños en internet”, detalló como ejemplo.

En ese sentido, volviendo al tema de los pediatras, señaló que les preguntó en la conferencia realizada cómo hacen para reparar sus teléfonos y qué hacen para proteger sus datos y constató que ninguno tomaba medidas de ciberseguridad.

Lea más: Violencia infantil: en cuatro meses registran 6.266 casos; 8 víctimas por día de abuso sexual en niños

“Quiere decir que quienes reciban esos teléfonos pueden robar las fotos y venderlas. Eso se vende y monetiza en internet y cuando haya una eventual investigación se podrá saber de dónde salió la foto y quién es el dueño del celular”, detallo en ABC Cardinal.

Cuidado con las cámaras de seguridad

Por otra parte, recordó que las cámaras de seguridad son muy fáciles de vulnerar y, por ende, es un punto a tener en cuenta en colegios y habitaciones, sobre todo cuando se trata de niños.

“Si vos querés resolver tu problema de seguridad con tecnología, no entendés de seguridad, no entendés de tecnología y tampoco entendiste tus problemas. Cuando ponen cámaras en aulas, dormitorio o pasillos para resolver problemas de seguridad que involucran a niños que van a ser expuestos no entienden nada de los problemas reales”, enfatizó.

Lea más: Alerta a padres: los tres peligros a los que se exponen los niños con acceso a internet

Explico que al instalar el servicio de cámaras la mayoría de los propietarios ni siquiera cambian el nombre de usuario y la contraseña, por lo cual se vuelven altamente vulnerables.

“Entonces, cuando una persona quiera hacer una búsqueda va a encontrar direcciones IP y se pueden atacar”, enfatizó. Puso como ejemplo que realizando un rápido análisis de cámaras de una marca reconocida detectó 12.800 direcciones IP que pueden ser altamente vulnerables.

Otro problema: niños que comparten fotos

Por otra parte, el experto en ciberdelitos destacó que un gran problema actual está relacionado a las imágenes de niños en ropa interior o desnudos. “En Paraguay, en promedio, a los 9 años incluso ya están haciendo sexting”, agregó.

Aclaró que el sexting no es un delito si se trata de adultos que hacen la actividad de compartir fotos de manera consensuada. Sin embargo, cuando se trata de niños y adolescentes sí se caratulan como abuso sexual infantil.

Lea más: No usar a celulares y tabletas como “niñeras” y activar control parental, recomiendan

“Y a los 11 años ya los niños publican esas fotos en sus plataformas. El problema es que los padres no revisan los celulares de sus hijos porque los tranquilizan y dejan la custodia de sus hijos a los celulares”, cuestionó.

Destacó que las fotos fácilmente se reenvían de forma “intercolegial” y es así como se inicia la red y las fotos terminan en numerosos teléfonos que fueron adquiridos y están a nombre de los padres.

En ese contexto, recalcó que se requiere una ley de protección de datos y desde hace años vienen luchando por ello. “Hay que tener espalda jurídica y técnica para entender, tratar y remediar este tipo de cosas en Paraguay. Porque nos vamos a encontrar con marcas que recolectan más información de la cuenta y nos inundamos de estos dispositivos en la Policía, el Ejército, los ministerios, nadie sabe en Paraguay qué información están recolectando de nosotros”, cuestionó.