Nueva emisión de bonos de Nenecho sería para “bicicletear” deudas, sospecha oposición

El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), prepara otra emisión de bonos, la G10, por G. 380.000 millones (US$ 51 millones). Sin estudio previo, el 17 de abril, la Junta Municipal de Asunción autorizó este nuevo endeudamiento y el jefe comunal remitió invitaciones a casas de bolsa para que presenten sus ofertas.

Esta nueva emisión de bonos, supuestamente para obras de infraestructura, es controversial, atendiendo que está en duda el destino final que tuvieron unos G. 500.000 millones de bonos emitidos anteriormente, también para obras, aunque estas no se ejecutaron y el dinero ya no aparece en el balance 2023.

El intendente Rodríguez y su gabinete no pueden detallar a dónde fue ese dinero, que ya admitieron que se utilizó en gastos corrientes.

Para la oposición, los G. 380.000 millones que “Nenecho” pretende obtener con los G 10, serían para “bicicletear” deudas. Es lo que considera la diputada por Asunción, Johanna Ortega (PPS). Sostiene que la municipalidad ya está en quiebra y debe ser intervenida.

Bonos de Nenecho: G10 constituiría una “deuda fraudulenta”, afirman

Para Ortega, se trata de “un municipio que no utilizó los bonos para el destino que estaba previsto en su programa emisiones y, por otro lado, hoy no tiene capacidad de pago para pagar esos bonos. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esos bonos?”

“Entonces, la nueva emisión constituiría una deuda fraudulenta, diría yo, porque ya sabemos que el municipio hoy no está en condiciones de pagar por nuevos bonos”, añadió la diputada.

“Ya los bonos G 9, de 195.000 millones, son un bicicleteo. Es un bono que amortiza la deuda para el faltante de los otros bonos”, recordó Ortega.

“Esta intención de emitir nuevos bonos se da en un momento en donde G. 500.000 millones desaparecieron y, lógicamente, la sospecha que tenemos es que se da para bicicletear nuevamente el dinero, seguir pagando deuda con deuda”, aseveró la diputada.

Bonos de Nenecho: obras que figuran en plan G10, ya debían ejecutarse con G4

Entretanto, exhibiendo documentación, el concejal de Asunción Pablo Callizo (PPQ), explicó que en la lista de obras que “Nenecho” plantea ejecutar con el G 10 hay puentes de hormigón armado que debieron hacerse con bonos G 4.

Callizo detalló que se realizó un estudio de los diez puentes más dañados de Asunción. Luego se llamó a licitación, pero el proceso, de 2022, se suspendió por recomendación de la Dirección de Contrataciones Públicas y ya no se retomó nuevamente.

Nenecho y un posible pedido de intervención

Si bien el comportamiento de la mayoría colorado cartista en la Cámara de Diputados fue el de salvar a los intendentes de su signo político de intervenciones, pese a contar con fundados cuestionamientos hacia las administraciones, la diputada Johanna Ortega puso en duda que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuente con el respaldo político para evitar un pedido de intervención.

“Hay que ver cuál es el sostén político que hoy tiene Nenecho Rodríguez. Yo quisiera dejar en duda eso porque ya vimos en la Junta Municipal. Yo recuerdo ese lunes, antes de que tratan el balance, ellos tenían creo que más de 20 votos para aprobar el balance. Finalmente, aprobó con 14, estuvo a dos votos de no aprobar ese balance. Su propio presidente de la Junta se abstuvo de votar el balance”, afirmó.

Oferta para G10 podría entrar sobre tablas

La oferta de la casa de bolsa para la emisión de bonos G10, que el intendente, debe presentar ante los concejales para su aprobación, no figura en el orden del día para la sesión de hoy, en la Junta Municipal. Con todo, podría presentarse sobre tablas.

“Hasta ahora no entró el expediente de solicitud de aprobación de la emisión de bonos”, confirmó ayer el presidente de la Junta Municipal de Asunción, César “Ceres” Escobar (ANR). Tampoco se encuentra el mensaje del intendente en el orden del día de la sesión.

Sin embargo, explicó el presidente de la corporación legislativa, cualquier concejal puede plantear sobre tablas que se dé ingreso al documento, así como otro puede oponerse.

De llegar, el planteamiento del intendente debe ser enviado a comisión, aunque también podría constituirse en comisión el pleno de la Junta.

Concejal esperará informe de Contraloría para decidir sobre G10, afirma

Con todo, Escobar insistió en que él, como concejal, cuando llegue la propuesta del intendente, abogará porque pase a comisión para ser analizada por los técnicos.

Además hizo hincapié en que “mientras no tengamos el resultado del estudio que la Contraloría General de la República está realizando (sobre el uso de los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron), para poder tenerlo como elemento de análisis, yo no voy a aprobar ningún bono más”.

Recordó que el concejal Javier Pintos (ANR) pidió un informe a Nenecho, sobre cómo fueron utilizados los bonos ahora cuestionados y que hasta ahora la Intendencia no respondió.