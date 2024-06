Abandono del MEC: escuelas piden socorro, a casi un año del gobierno de Santiago Peña

La escuela pública General Andrés Rodríguez, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se cae a pedazos. Dos pabellones son los más expuestos. Gran parte del techo está destejado o con las tejas y tejuelones desprendidos y rotos; a simple vista, la estructura pareciera desmoronarse.

Para evitar algún derrumbe y sostener la estructura en uno de los pabellones del tercer ciclo, los padres financiaron la colocación de hierros que se apoyan en las vigas del techo en la institución educativa ubicada en la Villa Militar de Loma Pyta, en Asunción.

Lea más: Cuatro años de espera en escuela y Engineering aún no arranca obras

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en las paredes de las salas de clase se ven extensas grietas por doquier y las pizarras están deterioradas. Se suman los pisos llenos de agujeros. “Yo pido socorro siempre, recurrí a todas partes para conseguir reparaciones, alguna vez va a salir”, comentó en un recorrido por la escuela, la directora Carla Villalba, quien aún mantiene la esperanza de que alguna vez refaccionarán el establecimiento.

Agregó que uno de los dramas para conseguir reparaciones que tienen, es que el predio, ubicado en la ex Caballería, tiene el título de propiedad a nombre del Ministerio de Defensa, por lo que el MEC no invierte en el sitio. “Pero en años anteriores igual nos dieron fondos; lastimosamente ahora no tenemos respuestas”, lamentó.

Abandono del MEC: sistema eléctrico reventó en escuela del barrio San Cristóbal

El sistema eléctrico de la escuela Luis Alberto de Herrera, ubicado en el barrio San Cristóbal de la capital del país, colapsó hace unos meses. La Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) intervino para paliar la situación, pero la instalación debe revisarse por completo, según explicó la vicedirectora Mercedes Benítez.

Lea más: Titular del MEC anuncia que darán presupuesto a directores para reparar escuelas

“Descubrimos que la llave es de madera, tiene seguramente como cincuenta años, nunca se cambió”, agregó la docente.

Los pisos están en pésimo estado y falta la construcción de techos en el patio para proteger a los estudiantes del extremo calor y de las lluvias.

El vallado perimetral de alambre está completamente oxidado y presenta roturas.

Abandono del MEC: a casi un año de gestión del gobierno, escuelas piden auxilio

Santiago Peña asumió como presidente de la República el 15 de agosto del 2023. A casi un año de su gobierno y a días de que presente su informe de gestión, lo que está previsto para el 1 de julio ante el Congreso Nacional, las instituciones educativas públicas claman por auxilio.

Lea más: Abandono del MEC: escuelas urgen refacciones, pero el ministro Luis Ramírez solo repite promesas

Mientras, el ministro de Educación, Luis Ramírez, repitió el martes, en la sede parlamentaria, los proyectos de obras que promete desde agosto del 2023. Letrinas cero, fondos para directores y obras integrales en 316 instituciones educativas, son algunas de esas promesas.

Alegó además que “muchas escuelas que se referencian tienen menos de 50 o 10 alumnos”, en alusión a los centros educativos que se publican con problemas de infraestructura.