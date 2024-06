Caso Belia: ex gerente de casa de cambios sufre nuevo revés en su intento por salir de prisión

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, a través del AI N° 127 ratificó una vez más la prisión preventiva para Rubén Darío González Cantaluppi, ex gerente de la sucursal en Villa Morra de “Panorama Cambios SA”. Esto en el marco del proceso penal abierto en el caso Belia, en el que aguarda juicio Miguel Ángel Servín Palacios, alias “Celular”.

El acusado González Cantaluppi, quien fue acusado el 20 de julio de 2023 por lavado de activos en asociación criminal por la Ley N° 1.340/88 y el Código Penal, se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 17 de mayo de 2023, cuando el entonces juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla dictó la medida con su AI N° 110.

La defensa de González Cantaluppi, ejercida por el abogado Christian Acevedo Alvarenga, solicitó la suspensión de la prisión preventiva y, en consecuencia, que se le otorgue el arresto domiciliario. En tal sentido argumentó que la etapa investigativa ya concluyó, incluso con su tiempo de prórroga extraordinaria, por lo que no puede haber obstrucción a la investigación.

Como garantía de su sometimiento al proceso González Cantaluppi ofreció cuatro inmuebles, ubicados en el distrito de la Encarnación de Asunción, otro en Pedro Juan Caballero, en Areguá e Ypacaraí, especificando que el valor total de los mismos asciende a G. 4.855.952.400.

Igualmente trajo a colación de que hay otros procesados en la misma causa que gozan del arresto domiciliario. Sin embargo, para la jueza Rosarito Montanía el argumento no fue suficiente y consideró que el indagado tiene posibilidades de abandonar el país, pues cuenta con los medios económicos para eludir a la justicia.

Además, “recalcar, que conforme a la envergadura de la causa y a los hechos punibles acusadoshacen que ni el valor de los inmuebles, ni la fianza personal ofrecida, pueden garantizar el sometimiento del acusado, a las resultas del proceso penal”.

Exgerente investigado por vínculos con Miguel Servín

El exgerente de Panorama Cambios Rubén Darío González Cantaluppi (55) fue encausado por la Fiscalía, pues, según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.

En el marco de las investigaciones se captaron conversaciones telefónicas, en una de ellas se identificó a Raúl Caballero, funcionario de la casa de cambios “Panorama Cambios SA” de Villa Morra, quien el 30 de junio de 2021 a las 13:09, se comunicó con una persona no identificada que le consultó “te entregó ya Dani la mochila”, a lo que Caballero contestó “si me entregó”.

Estas conversaciones fortalecieron las sospechas de que funcionarios de esta casa de cambios, formarían parte de la estructura narco supuestamente liderada por Miguel Ángel Servín, alias Miguel Celular, quien sería el propietario de una carga de 2.906 kilos de cocaína mimetizada en bolsas de carbón vegetal, detectadas entre el 19 y 21 de octubre de 2020 en el Puerto de Villeta.

Dentro de la investigación y como consecuencia del hallazgo de la suma de US$ 1.500.000 en la sucursal capitalina de Panorama Cambios, fueron imputados los empleados del local Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalos, Sara Marcela Zárate y Justo González, por frustración de la persecución y ejecución penal, como autores.

Millonaria suma estaba oculta en casa de cambios

En el allanamiento del 22 de setiembre en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios. La entonces fiscala general, Sandra Quiñónez, había ordenado una investigación sobre el origen del dinero.

Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.

También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000 y, por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.