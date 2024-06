Bonos de G. 500.000 millones: “Aparece” reglamentación de cuenta única de Nenecho, firmada un día de asueto municipal

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, presentó a la Contraloría General de la República (CGR) una reglamentación de la cuenta única de la Municipalidad de Asunción, en su intento de explicar por qué desvió G. 500.000 millones de las cuentas bancarias municipales de bonos emitidos y que debían ser para obras.

Se trata de la resolución 2.424/2019, datada el 31 de diciembre del 2019. Esta reglamentación dicta en su artículo 7 que la cuenta única del tesoro municipal estará comprendida por recursos del crédito público y recursos institucionales. De esta manera, el intendente trata de argumentar que los bonos (considerados recursos del crédito público) pueden ser colocados en la cuenta única municipal y utilizados para otros fines, pese a que en realidad fueron emitidos para obras específicas.

No obstante, la propia ordenanza de la cuenta única 175/2018 refiere que son las “letras del tesoro público” (préstamos a corto plazo) las que puede utilizar la Intendencia de Asunción para la cobertura del déficit temporal de caja, no así los bonos. La reglamentación no puede ir contra lo que dicta la ordenanza.

Por otra parte, el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal se refiere al crédito público (bonos) y dicta: “Se prohíben realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”.

El 31 de diciembre era asueto, pero Nenecho dice que estaba trabajando

Lo más llamativo es que la reglamentación data del último día del 2019. La propia Municipalidad de Asunción había publicado y anunciado que el 31 de diciembre era asueto, por lo que los funcionarios y autoridades no estaban trabajando ese día.

“Esto está establecido en la Resolución Nº 3.820/2019 de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción”, dice el texto que hasta ahora se puede leer en la propia página web de la comuna.

Benito Torres, director Jurídico de la Municipalidad de Asunción, fue cuestionado ayer de tarde por ABC TV sobre el desvío de bonos. Respondió que pese a los cuestionamientos, “guste o no guste ya fue aprobado por la Junta Municipal, y una vez que esté aprobado, podés llamarle blanqueo, podés llamarle como quieras, pero una aprobación es un acto irrevocable”, en referencia a la Rendición 2023, en la que ya no están los G. 500 mil millones que debían ser para obras que no se hicieron.

“Balance demuestra que no existe faltante”, dicen

Torres aseguró que el mismo balance municipal “demuestra claramente que no existe faltante, el mismo balance lo revela”. “Podemos discutir dónde debería estar el dinero, eso es algo contable”, añadió.

Finalmente sobre por qué la reglamentación fue emitida en asueto, el asesor jurídico dijo que eso era irrelevante y que las autoridades igual trabajan sábados, domingo o asuetos. “El intendente está 24/7″, expresó.