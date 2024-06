Cones: Federico Mora promete impulsar cambios amplios en Ley de Educación Superior

En la última reunión entre universitarios y el gobierno, Federico Mora, viceministro de Educación Superior y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), se comprometió con los jóvenes a ampliar los cambios en la Ley de Educación Superior (LES), según comentó Jazmín Rodríguez, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El encuentro se dio a principios de junio, cuando los jóvenes le reiteraron a Mora su rechazo a las modificaciones de los artículos de la Ley N° 4.495/13 para otorgar la presidencia permanente del Cones al MEC y que otorgarle un estatus de órgano consultivo al Consejo.

La promesa se repitió la semana pasada, en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, organizada por el parlamentario Raúl Benítez (Alianza Encuentro Nacional).

“Nosotros esperamos que Mora cumpla este compromiso, más allá de los cambios que se aprobaron en Diputados”, explicó la alumna Jazmín Rodríguez.

El miércoles, la Cámara Baja aprobó la versión del Senado y modificó el artículo 15 de la Ley 4.995/13, que establece que el MEC será quien designe al titular del Cones, de entre alguien de esta cartera. O sea, el MEC siempre pesidirá el Cones y su titular ya no será electo a través de la votación de los miembros del consejo, como ocurre hasta ahora.

No obstante, Diputados no aceptó reemplazar el artículo N° 7, lo que dejaría al Consejo como mero consultor y no como órgano responsable de proponer y coordinar las políticas públicas para el sector de la Educación Superior. El proyecto pasa ahora nuevamente al Senado para su análisis.