Oncológicos viven un vía crucis y piden a Honor Colorado que “dejen de mentir y trabajen”

La mayoría oficialista (cartistas y sus satélites) en Cámara de Diputados, rechazó y archivó el miércoles último el proyecto de ley que planteaba aumentar un 2% el impuesto selectivo al consumo de tabaco, para destinarlo al tratamiento de enfermos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). La negativa fue cuestionada por la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), que pide a la bancada de Honor Colorado “dejar de mentir y comenzar a trabajar” en un proyecto que pueda garantizar de medicinas a los pacientes oncológicos.

“Tienen que dejar de mentir y comenzar a trabajar. Les desafío a los de Honor Colorado, a que hagan un proyecto; ellos no estuvieron de acuerdo y esgrimieron argumentos que no tienen nada que ver. Trabajen señores y hagan un proyecto que pueda garantizar medicinas a los pacientes oncológicos”, expresó Juana Moreno, presidenta de la asociación.

Pese al rechazo de Diputados de aumentar el impuesto al tabaco, Moreno afirmó que seguirán levantando sus voces. “Estamos dolidos porque los compañeros perdieron el tiempo hablando con los diputados que los representan en sus regiones. Estamos dolidos, pero no estamos vencidos y vamos a continuar en la lucha”, dijo ayer en contacto con ABC Cardinal.

Cáncer: situación de pacientes es lamentable, afirman

Moreno relató la triste realidad de los pacientes con cáncer, que generalmente no disponen de medicinas para tratar sus dolencias y tampoco encuentran respuesta a sus reclamos en el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

“Es lamentable la situación que tenemos que vivir los pacientes oncológicos. Es un vía crucis. Teníamos esperanza que los señores diputados pudieran dar una mano con el aumento del 2% al impuesto selectivo al tabaco. Sabemos que ese aumento no iba a cubrir todas las necesidades que tenemos, pero podría haber sido una pequeña ayuda, especialmente en el rubro 352 para la compra de medicamentos, ya que con el proyecto Hambre Cero, se quitó una de las fuentes que alimentaba a la ley del cáncer, que era Fonacide”, apuntó.

La representante de los pacientes oncológicos reconoció que se han hecho pequeños avances en el sector público, pero afirmó que no es suficiente, ya que cada día aumenta la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer.

IPS es la “mayor falencia”, dice asociación

Moreno resaltó que actualmente, el Instituto de Previsión Social (IPS) puede ser considerada como la “mayor falencia” en relación a la atención del cáncer.

“Son muchas las situaciones (en el IPS), no solamente por la falta de medicamentos que están atravesando desde hace un buen tiempo, muchos pacientes no tienen siquiera la oportunidad de poder acceder a una consulta rápida y migran al Incan. Como consecuencia, hace que vaya aumentando la cantidad de recursos que se necesita para el Instituto Nacional del Cáncer”, cuestionó.

La presidenta de la Apacfa agregó: “El IPS, no es que ahora nomás no tiene medicamentos. Desde que nosotros nos hemos constituido como asociación (hace 5 años) hemos tenido el clamor de los pacientes que son asegurados del IPS, a quienes no se les brinda las medicinas que necesitan, ni siquiera las consultas”.

Ineram deriva unos siete casos por semana al Incan

Ante la falta de recursos para la creación de un pabellón de neumo-oncología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en el que puedan llevar adelante sus tratamientos los pacientes con cáncer, este hospital público es también uno de los establecimientos que mensualmente deriva pacientes al Incan.

El doctor Carlos Morínigo, especialista en neumología del Ineram, afirmó a ABC TV que semanalmente están registrando de 5 a 7 casos de cáncer pulmonar y, que lamentablemente, estos deben ser derivados al hospital oncológico de Areguá.

“Como centro de referencia tenemos mínimamente, de cinco a siete casos de cáncer de pulmón diagnosticado por semana, en el mes son 28 pacientes. Es una carga muy importante para Salud Pública, sobre todo por que sabemos los costos que acarrean”, dijo el médico.

Este mal silencioso que es el cáncer de pulmón, tiene como principal aliado el tabaquismo, afirmó Morínigo, quien criticó la postura del bloque cartista y sus satélites en la Cámara de Diputados, que sin plantear una alternativa seria, rechazó y archivó el proyecto de ley para aumentar el impuesto selectivo al consumo de tabaco.