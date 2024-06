MEC: docentes exigen reajuste salarial para el 2025 y no descartan protestas en agosto

Representantes de gremios docentes exigieron esta tarde al MEC el reajuste salarial para categorías que todavía no ingresaron al salario básico profesional. Además, exigen el pago por escalafón, que alcanzaría US$ 10 millones. No descartan medidas de protesta si es que el Poder Ejecutivo no incluye los pedidos en el proyecto presupuestario del 2025.