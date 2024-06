Bonos de Nenecho: Intendencia admite que no informó desvío de G. 500.000 millones al Banco Central

La Ley 5.810 del Mercado de Valores, a través de su reglamentación, dicta que cualquier modificación del destino de un bono debe ser aprobado por la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP) y debe ser público. Sin embargo, ABC sacó a la luz que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), desvió G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras, a otras cuentas, sin informar a la ciudadanía.

Esta semana, tras el escándalo municipal, la Superintendencia de Valores emitió una circular que envió a emisores de bonos en general.

Recuerda que la Ley 5.810 del Mercado de Valores, a través de su reglamento resolución 35/2023, dicta en su artículo 7 del título 12: “ante cualquier modificación en la aplicación de los recursos obtenidos, deberá ser informada a esta superintendencia y a la Bolsa de Valores en forma previa a su utilización, con la debida justificación. Estas modificaciones deberán ser consideradas por las Calificadoras y estarán disponibles al público como hecho relevante”.

Firma la circular, del 24 de junio, Mónica Lucia Giménez, superintendente de Valores interina.

El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y su gabinete disertaron durante 5 horas el último miércoles ante la Junta Municipal. Fue allí que el equipo municipal aceptó que no han informado de cambio alguno en el destino final de los bonos.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) fue quien preguntó durante la convocatoria si se había realizado la comunicación respectiva al BCP. Ante esto, el director Jurídico municipal, Benito Torres, dijo que no lo habían hecho y que no era necesaria porque -según la Intendencia- no hubo cambio en el destino final de los bonos.

Nenecho no presentó facturas ni documentos a la Junta asuncena

El concejal Álvaro Grau (PPQ) se refirió ayer a la presentación y aseguró que Nenecho no respondió ni una sola pregunta relacionada a los bonos “desaparecidos” de la Municipalidad de Asunción. Aseguró que solo presentó un “show” e hizo que todos los directores hablaran sin dar ninguna explicación ni presentar documentos requeridos.

El edil afirmó que ninguno de los que se presentaron mostró facturas o extractos bancarios. Señaló que se buscaba conocer los detalles de la emisión de bonos, las cuentas bancarias, los proyectos y licitaciones. También consultó el detalle de las facturas o documentos que respalden el uso del dinero, pero no se tuvo respuesta.

Grau coincidió además en que la administración de Nenecho Rodríguez debía informar a la Superintendencia de Valores cualquier modificación del destino de bonos. Sin embargo, se confirmó que no lo hizo. “En la bolsa de valores no hay grises: estás dentro o fuera del reglamento. No cumplieron con el reglamento, con la ordenanza municipal, con los reglamentos del Estado, con ningún tipo de normativa”, enfatizó.