Giuzzio pide suspender indagatoria y que se llame a declarar a HC

Para el próximo miércoles 10 de julio, a las 8:00, había sido convocado a audiencia indgatoria el exministro de la Senad y del Interior Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, por los fiscales de Lucha contra el Narcotráfico Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Sin embargo, el imputado solicitó a través de su abogado defensor Emilio Fúster, la suspensión de dicha diligencia fijada en el marco del caso de supuesta revelación de secretos de servicio, durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.

En el escrito presentado por la defensa del exministro Arnaldo Giuzzio se señala que, hasta tanto no haya un pronunciamiento jurisdiccional con relación a las actuaciones del Ministerio Público, no harán uso de la facultad constitucional de prestar declaración. El abogado Emilio Fúster señaló que no se presentarán a declarar en una causa, en la que la atacan de nulidad la imputación que presentaron los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti.

El abogado defensor de Giuzzio mencionó el pronunciamiento jurisdiccional, esto haciendo relación a la resolución de un recurso de reposición con apelación en subsidio que fue impulsado y que está pendiente. Además, se encuentra en espera la recusación a la jueza penal de garantías Cynthia Lovera y a un integrante de la Cámara de Apelaciones.

Por esta misma causa también ya suspendió su audiencia indagatoria el exministro de Anticorrupción y de la Seprelad, René Fernández. La diligencia en cuanto a él, se había fijado para el pasado jueves 4 de julio. La defensa de Fernández, ejercida por el abogado Osvaldo Granada Salaberry, también había argumentado su solicitud en la falta de pronunciamiento jurisdiccional.

Giuzzio pide que Horacio Cartes declare ante Fiscalía

En el mismo documento, Arnaldo Giuzzio eleva su pedido a los agentes del Ministerio Público de que convoquen al expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Manuel Cartes Jara, para prestar declaración testimonial a modo de que amplíe detalladamente su denuncia, sobre la cual se basa la imputación fiscal, según señaló el imputado.

El exministro de Senad sostiene que la imputación fiscal se encuentra desprovista “de hechos que bien podría el denunciante ahondar sobre el caso, y de esta forma arrimar al Ministerio Público y a la defensa, los hechos que sirvan de soporte a los tipos penales mencionados en la teoría del caso”.

Igualmente cuestionaron que hay una “excesiva demora en progresar en un procedimiento corriente en la actividad investigativa” por parte de la Fiscalía.

En ese mismo contexto, Fúster enfatizó en el documento “reiteramos la relevancia para esta defensa, que el principal testigo y denunciante de los hechos atribuidos a mi representado, relate al Ministerio Público sobre ¿cómo, qué pasó, dónde y cuando ocurrieron los hechos?, cuya orfandad a estas respuestas se vislumbran en la denuncia”.

Imputación a Mario Abdo y los demás

La imputación presentada en marzo por los entonces fiscales de la causa, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, es por revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.

El requerimiento se dio luego de la presentaciión denuncia del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023. De hecho en el escrito fiscal se detalla que, HC amplió dos veces más la denuncia,.

La primera ampliación se dio el 30 de agosto del 2023, en la que denunció la filtración de información confidencial sobre un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, Indica que supuestamente se cometió el hecho punible de revelación de secretos de servicio.

En tanto que la segunda y última ampliación fue el 30 de octubre del 2023, en la que Horacio Cartes denunció una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).

La Fiscalía presenta en total 42 elementos de sospecha, entre los que resaltan algunos informes de las instituciones relacionadas a la investigación, publicaciones de medios de comunicación y las denuncias presentadas por Horacio Cartes.

Mario Abdo quería “debilitar” a Cartes y Peña, según Fiscalía

El acta de imputación indica que supuestamente durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral. Describen que mediante el esquema, Mario Abdo Benítez filtraba información confidencial a los medios de prensa.

Uno de los documentos que dice la Fiscalía que los funcionarios filtraron es un pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscala Lizzie Bonilla en el marco del expediente N.° 202100076335 con respecto al historial penal y policial de Horacio Cartes (expresidente de la República del Paraguay).

Agregan que en la elaboración de la contestación del pedido realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, “se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá”.

Imputación por supuesta “información falsa”

En la imputación indican también que entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, los hoy convocados a indagatoria, Carlos Arregui junto con otros funcionarios de la institución, como Carmen Pereira, Guillermo Preda, y Francisco Pereira, habrían redactado el informe de inteligencia N.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.

Afirman que Carmen Pereira y los demás funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación y a autoridades nacionales del momento (Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola), lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación.

Sindican a Guillermo Preda de enviar un archivo creado fuera de la Seprelad por personas ajenas a ella para que forme parte del Informe de inteligencia y elaborar juicios de valor sobre el expresidente de la República Horacio Cartes, que habría solicitado al analista Derlis Ruiz que los incorpore al reporte. Dichas valoraciones refieren a los antecedentes de Cartes por el proceso que tuvo en 1985 por evasión de divisas, por el que fue sobreseído definitivamente en el 2008 y su incremento patrimonial de más de 1.000 millones de dólares con su Grupo Empresarial que habría registrado durante su periodo como presidente.