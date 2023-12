Condenan a Justo Ferreira a tres años de prisión por caso Imedic

Justo Ferreira fue condenado a tres años de cárcel como autor de contrabando, pero fue absuelto en la acusación de uso de documentos no auténticos, de acuerdo con lo que determinó un tribunal de sentencia este martes.

El 18 de abril de 2020, Ferreira ingresó al país 50 camas eléctricas utilizando una guía aérea que solo hacía referencia a 400 camas manuales para proveerlas al Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Lea más: Imedic: Clan Ferreira dice que contrabando de insumos chinos fue “un desliz administrativo”

Por otra parte, su hija Patricia Ferreira fue absuelta de culpa y reproche, ya que según el tribunal, no tuvo participación en el trámite de ingreso de las camas eléctricas al país, por lo que no participó del contrabando, y por ende, tampoco en el uso de documentos no auténticos.

Imedic: despachante y funcionarios de aduanas, absueltos

También fueron absueltos de culpa y reproche los funcionarios de Aduanas, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, ya que según entendió el Tribunal de Sentencia, no tuvieron participación en el hecho.

El despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra, quien también fue acusado por la Fiscalía por los hechos punibles de contrabando y uso de documentos no auténticos, también fue absuelto.

Lea más: Imedic: Fiscalía pide condena de 6 años de cárcel para Justo Ferreira y su hija por contrabando

El Tribunal también determinó que el Ministerio Público no probó la existencia de una asociación criminal, en consecuencia, absolvió de este hecho a Justo Ferreira, a su hija Patricia Ferreira Pascottini y al despachante de Aduanas Carlos Gamarra.