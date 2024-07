Los pantalones de Cartes

El 3 de julio, la Contraloría General de la República presentaba ante la Fiscalía un informe que confirma lo que ABC venía denunciando: el desvío de unos G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que no se ejecutaron. Desde que la periodista Lía Barrios publicara su trabajo de investigación y se insistiera con la pregunta, hasta ahora, Óscar Rodríguez no presentó ni una sola factura, ni un solo cheque, que pruebe dónde se utilizó esta escalofriante suma que se traduce en unos US$ 70 millones.

De sus respuestas y las de su jefe de Gabinete, Nelson Mora -que sigue dando la cara por él-, se desprende que el dinero fue usado para “gastos operativos”. Mediante extractos de cuentas a los que se accedió gracias a pedidos de información pública, se sabe que hubo pago de salarios con dinero salido de cuentas bancarias vinculadas a los bonos. El uso de bonos para este fin está prohibido por la Ley Orgánica Municipal.

El 5 de julio, dos días después de que la Fiscalía abriera una causa por lesión de confianza, el presidente del Partido Colorado, padrino de Nenecho y quien para Estados Unidos es significativamente corrupto, Horacio Cartes, celebró su cumpleaños. En el asado ofrecido a su primer anillo, estaba Nenecho con su esposa, Lizarella Valiente, quien ahora intenta justificar de dónde sacó el dinero para comprarse en plena pandemia la mansión que tiene en Lambaré. Cartes habló de su “querida ANR” y dijo que el Partido Colorado es una industria de afectos, “más allá de principios y valores”.

Ejemplo de que van más allá de principios y valores hay varios dentro de la ANR y, particularmente, dentro del cartismo. Y es a eso a lo que ahora parecería estar apelando Nenecho, como última esperanza, para seguir siendo intendente.

Luego del allanamiento de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción a sus oficinas, valdría esperar la posibilidad de una imputación (tengamos, por un segundo, alguna esperanza en el funcionamiento de la Justicia). Pero a la par, podría darse una renuncia a la intendencia de Asunción, o un pedido de intervención. Para evitarlo, Nenecho se aferra al pantalón chupín de Cartes... que lentamente podría ir deshilachándose hasta cortarse, como alguna vez pasó en la Gobernación de Central con el “número 2″ Hugo Javier González, que hoy enfrenta un juicio oral y otros procesos por lesión de confianza.