Anciano de 85 años denuncia que le quitaron la pensión del adulto mayor

Olegario Amarilla, quien completó recientemente 85 años edad, denunció que sufrió una gran injusticia hace algunos años cuando fue excluido de la lista de beneficiarios de la tercera edad. Solicitó que se le devuelva el aporte estatal porque es un derecho y además está necesitando más que nunca.

El octogenario perdió la vista y quedó en silla de ruedas a causa de las afecciones que padece; vive en la casa de una de sus hijas en el barrio Pastoral Social de la Colonia Araújo Cue, donde comparte su día con otra persona con discapacidad que también se moviliza en silla de ruedas.

Según la nieta, María Belén Valenzuela Giménez, los funcionarios del Ministerio de Economía que se dedican a monitorear a los adultos mayores beneficiados con la pensión enviaron un informe falso sobre su situación económica y le borraron del sistema hace tres años.

Comentó que tomaron fotografías de los vehículos de familiares que llegaron de varias ciudades del país para participar en el cumpleaños de su fallecida esposa y presentaron como pruebas falsas de su situación económica.

“Yo solo quiero volver a cobrar, aunque sea un sueldo antes de morir, ya estoy mal, no me resta mucho”, dijo el anciano cuyos familiares revelaron que ya se cansaron de acudir a la Municipalidad de Curuguaty para reclamar y no conseguir nada.

En la región de Canindeyú, sobre todo en la zona baja (Curuguaty, Villa Ygatimí, Yasy Cañy y otros distritos), se registra gran cantidad de personas de la tercera edad que viene reclamando con cierres de rutas y otras medidas la universalización y el acceso directo a la pensión de la tercera edad, a fin de evitar que se siga manoseando el beneficio por parte de los políticos inescrupulosos de la región.