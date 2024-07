Itá: palada inicial para terminal de buses

El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), realizó ayer la tradicional palada inicial para la construcción de una nueva terminal de ómnibus para la localidad de Itá. La obra empezará el próximo lunes.

La entidad departamental tiene previsto invertir en la construcción la importante suma de G. 1.035.834.320. La obra tendrá una superficie de 430 metros cuadrados de techo, y reemplazará por completo la infraestructura existente, incluyendo paredes, pisos y techos metálicos, según explicaron los responsables.

“Esto significa un hito muy importante para los iteños, especialmente para los productores y compradores que llegan al mercado, porque la construcción se realizará en un lugar estratégico del centro de abastecimiento de la ciudad, y desde acá saldrán todas las unidades de transporte para las compañías”, expresó el titular departamental.

Central debe levantar cabeza

Dijo que esto renovará el paisaje urbano y mejorará el servicio de transporte de las diferentes empresas para todos los pobladores. Dijo que Central es uno de los departamentos más importantes del país y que no debe quedar estancando en el tiempo.

“Central es un departamento muy importante, y no puede quedar estancado, especialmente en sistema de transporte, y es tiempo que la región levante cabeza, en Itá tenemos productores y artesanos que no pueden salir porque no tienen transporte y con esta terminal vamos a unir todas las compañías”, expresó Estigarribia.

También recordó que en Central debe mejorar mucho en sistema de salud, educación y en las obras viales. “Los puntos que marcan el desarrollo de una región y de todo un país, son educación, salud, transporte y rutas en buen estado, en estas materias el Paraguay está aplazado, y no es por falta de recursos, es simplemente por la corrupción imperante de los sucesivos gobiernos nacionales”, resaltó el gobernador.