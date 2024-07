Ministro de Defensa confirmó nuevo caso de malos tratos a cadetes en Colegio Militar

El ministro de Defensa Nacional, General Óscar González, confirmó que ya está al tanto de la denuncia sobre un nuevo caso de malos tratos a varios cadetes integrantes del Colegio Militar de Suboficiales del Ejército (Comisoe).

El autor es un subteniente cuyo nombre ya está en conocimiento del ministro, pero que prefirió no difundirlo porque la investigación aún es muy incipiente.

Un avión con autoridades de la Corte Suprema de Justicia Militar ya se dirige a la ciudad de Encarnación para tomar intervención en forma rápida y, en caso de confirmarse el hecho, enjuiciar al autor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Violencia de descubrió tras revisión sorpresiva

Óscar González relató que el comandante del Comisoe realizó una revisión sorpresiva, momento en el que se encontró con rastros de golpes en varios cadetes, probablemente integrantes del pelotón a cargo del subteniente denunciado, cuya identidad por el momento se reserva.

El avión de las Fuerzas Armadas que se dirige esta mañana al Comisoe, ubicado en la ciudad de Encarnación, traslada al juez, al fiscal, y al secretario judicial de la Corte Suprema de Justicia Militar, quienes realizarán una “investigación rápida”, para sancionar al subteniente sospechoso, en caso de demostrarse su responsabilidad.

El ministro dijo tajantemente que no tolerarán actos de violencia por parte de autoridades militares al interior de los cuarteles. Señaló que dio instrucciones para que dentro de la reglamentación de la Justicia Militar se actúe “con todo rigor”, antes comportamientos violentos.

“Abusar de un aspirante es mucho peor”

Puntualizó que cuanto más baja es la graduación del personal militar agredido, el hecho se considera más grave.

“Abusar de un oficial es grave, pero abusar de un aspirante o soldado es mucho peor”, expresó el ministro.

Aclaró que si no se han publicado resultados de los últimos casos, es porque aún están sujetos a proceso, pero dijo que lo más seguro es que se les de la baja deshonrosa a todos los militares denunciados por violencia.

“Instamos a que se les de la sanción que merecen a estos desubicados; yo los llamo criminales, porque no se puede usar el mando para perjudicar a un subordinado, sino para protegerlo, educarlo e instruirlo”, añadió el ministro.

Finalmente mensionó que si bien las lesiones que presentan los cadetes no tienen la gravedad de casos anteriores, esto no significa que el hecho no sea grave.