“Hambre cero” y alimentos podridos: escuelas no tienen cómo almacenar las frutas y verduras que pudieron salvar

El vicedirector del Colegio San Bernardino, de Teniente Irala Fernández, confirmó esta mañana que el domingo recibieron frutas y verduras podridas para preparar los alimentos en el marco del proyecto Hambre Cero. Contó, por ejemplo, que recibieron 10 kilos de zanahorias y solo pudieron “rescatar” un kilo y que lo mismo pasó con los tomates y las bananas.

“Lo que servía se clasificó y lo que no, lastimosamente, se tiró a la basura, pero la plata en cambio ya llegó al bolsillo del que vendió todo... Y los beneficiarios, que son los niños, no pudieron servirse por las malas condiciones en que llegó todo”, lamentó en contacto con ABC Cardinal.

Destacó que ellos tienen 200 alumnos, pero solo 115 fueron incluidos en el plan. Además, señaló que los insumos que reciben deben durar 15 días, pero son perecederos y no tienen infraestructura para almacenarlos y que se conserven mejor. Destacó que incluso la escuela fue construida por donaciones y que ni el Gobierno ni la Municipalidad invirtieron para la edificación.

Ahora, considerando que los insumos ya llegaron podridos, tienen alimentos solo para unos pocos días, lamentó el docente. Esta institución alberga a niños y adolescentes de comunidades indígenas de muy escasos recursos.

Contó que él llegó a plantear al Consejo Educativo que las frutas y verduras son muy perecederas y que podían descomponerse antes de ser distribuidas, pero que no hicieron caso a su advertencia.

Comunidades rurales no reciben desayuno ni merienda escolar

En otro momento, señaló que tanto su escuela como muchas otras de la zona solo reciben ahora este almuerzo, pero no acceden a desayuno ni merienda. “Siempre vemos que en zona de Capital llega todo, pero en las zonas rurales siempre estamos así, somos olvidados y, si no se nos olvida, no recibimos al 100% o llega descompuesto”, lamentó.

Señaló que toda la zona recibió alimentos en este estado, pues todo llegó en una misma tanda de camiones. Citó que recibió reportes de las comunidades de Rosa Kue, Palo Blanco y Jerusalén.

“Supuestamente cada 15 días debe llegar otra vez. Se encarga de la entrega el municipio de Irala Fernández, que queda a 70 kilómetros de nuestra comunidad”, declaró el docente.

Finalmente, recalcó que sienten que siempre los pueblos rurales e indígenas son los más ignorados en estos planes de Gobierno y solo acuden a ellos en épocas electorales.

Ministro envía auditores

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, aseguró hoy que pese a algunos “inconvenientes” el primer día de “Hambre cero” fue exitosos. Además, señaló que envió auditores para constatar las denuncias en Presidente Hayes.

“Confiamos en la denuncia de la docente y otras personas, pero necesitamos tener testimonios, documentaciones, respaldos, argumentos bien sólidos de parte de la directora o (de la docente)”, señaló.