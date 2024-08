Caso Pucheta: Fiscalía adjunta recomienda rechazar acción de Kronawetter

A través del Dictamen N° 864 del 26 de julio de 2024 la fiscal adjunta Soledad Machuca concluye que la designación de la Dra. Alicia Pucheta Viuda de Correa, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), se ajusta a la Constitución Nacional.

En consecuencia, aconseja a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechace la acción de inconstitucionalidad que fue presentada por los abogados Enrique Kronawetter y Carlos Trapani, contra el Decreto N° 714 del 20 de noviembre de 2023, por el que ambos fueron removidos del Consejo de la Magistratura.

Machuca resalta que Kronawetter completó el periodo de mandato iniciado por Mónica Seifart, en octubre de 2020, por lo que el plazo feneció en octubre de 2023; y el presidente Santiago Peña no violó la Carta Magna, ya que la designación de Alicia Pucheta fue recién en noviembre del año pasado.

El pasado 8 de agosto el presidente de la Sala Constitucional, ministro Gustavo Santander Dans, llamó a autos para sentencia en la presente acción promovida por el Abg. Alfredo Enrique Kronawetter. Los demás integrantes de la sala son los ministros César Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda, sin embargo en este proceso podrían solicitar que la acción sea estudiada por el pleno del máximo tribunal.

Designación de Pucheta es legal, según fiscal adjunta

En su dictamen la fiscal adjunta señala que ni la Constitución Nacional ni las leyes han establecido fecha de inicio y fin del mandato de los miembros del Consejo de la Magistratura, contrariamente a los atinentes a otros organismos del Estado; y que el periodo de tres años de los integrantes del CM debe computarse desde el momento de la efectiva posesión del cargo.

“El Ministerio Público sostiene inequívocamente que, el Decreto N° 714 de fecha 20 de noviembre de 2023, no ha infringido el periodo de tres años establecido en el articulo 263 de la Constitución de la República del Paraguay, habida cuenta que, el periodo del ex miembro del Consejo de la Magistratura Alfredo Kronawetter, quien completó el mandato correspondiente al de la Sra. Mónica Seifart, feneció en octubre de 2023, contándose a partir del juramento de esta última”, resalta el dictamen de Machuca.

La fiscal adjunta agregó que la designación de Pucheta no transgredió lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 248 y 263 de la Constitución Nacional, ya que el Ejecutivo ha respetado el periodo de duración de 3 años del mandato de los miembros del Consejo de la Magistratura, al haberse efectuado una vez fenecido dicho periodo.

Sobre el punto remarca que las designaciones de Alicia Pucheta y Ariel Martínez fueron realizadas una vez vencido el mandato iniciado por Mónica Seifart (octubre 2020 / octubre 2023). Agrega que en abril de 2023 no ha iniciado un nuevo mandato como arguye el accionante, ya que el anterior (octubre 2020 / octubre 2023) no ha llegado a su fin aún en dicha fecha.

Kronawetter pide exclusión de “dictamen ilegítimo”

Luego de ser notificado del Dictamen N° 864, presentado el 26 de julio de 2024 por la fiscal adjunta Soledad Machuca, el Abg. Alfredo Enrique Kronawetter presentó un escrito ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denunciando el actuar ilegítimo del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, en la presente acción de inconstitucionalidad.

El ex miembro del Consejo de la Magistratura denunció que ni la fiscal adjunta Lourdes Samaniego, quien había solicitado la suspensión del plazo para contestar el traslado de la acción; ni la fiscal Soledad Machuca, quien recomendó el rechazo de la garantía constitucional planteada, tuvieron autorización o encargo para representar al titular del Ministerio Público.

“Si la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelve tener por contestada la vista equivaldría a validar, doblemente, la falta de encargo para representar en la intervención del fiscal general del Estado en este juicio, lo cual equivaldría a una suerte de deslegitimación de las formas esenciales del debido proceso, cuestión angular que precisamente debe asegurar esta instancia”, resalta Kronawetter en su denuncia.

En consecuencia, afirma que el Dictamen N° 864 presentado por la fiscal adjunta Soledad Machuca es absolutamente improcedente, por lo que solicita a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declare el decaimiento del derecho de la Fiscalía General del Estado y que prosigue la sustanciación de la presente acción, sin tener en cuenta la contestación del Ministerio Público.

Cuestionó a Peña por nombramiento de Pucheta

Al plantear la acción de inconstitucionalidad, el 23 de noviembre de 2023, Kronawetter cuestionó al presidente Santiago Peña por no cumplir con “su palabra”, pues contó que le había mencionado que respetaría los plazos constitucionales y, finalmente, nombró a Pucheta en su reemplazo.

“Quizás no soy una persona que voy a alzar el teléfono y contestar para seguir directivas, soy una persona autónoma y siempre me conduje de esta manera”, expresó el ex miembro del Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo.

El letrado también cuestionó la forma llamativa en la que se nombró a la exministra de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alicia Pucheta Viuda de Correa, con un decreto emitido a la medianoche, y la conformación “maratónica” de ternas de jueces del crimen organizado.