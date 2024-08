Gobierno promete cobertura total del programa “Hambre cero” en 2025

Carlos Paris, viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, habló sobre el plan Hambre Cero y admitió que todos los días reciben todo tipo de quejas y esperan poder ir atendiéndolas. Explicó que hoy están priorizados 90 localidades que fueron determinadas como las “más pobres” del país y cuyos alumnos reciben alimentos hasta el noveno grado.

Además, se determinaron 22 localidades como más prioritarias en cuanto al nivel de pobreza y en esas ciudades se envían alimentos también para el nivel medio.

“En todos los distritos del Paraguay hay pobreza, pero hay distritos que son más pobres que otros, y esa pobreza fue medida por el INE (...) Tomamos esos datos para hacer este ejercicio, entonces en cada departamento elegimos los tres distritos más pobres”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hambre Cero: estudiantes forman coalición tras ser excluidos del programa

Aseguró que las demás ciudades serán incluidas en la próxima etapa de implementación. “A partir de febrero del año que viene el resto de los otros distritos que no están siendo atendidos, van a ser atendidos, el 100% de los distritos”, garantizó el viceministro.

Acotó que el compromiso es que el próximo año el 100% de los alumnos de las instituciones educativas del sector público, hasta el noveno grado, recibirán desayuno, almuerzo y merienda. “Esta primera etapa es de prueba y definimos los distritos más priorizados”, señaló.

Lea más: Investigan licitación de Hambre Cero por supuestas irregularidades que favorecen a amigo de Alliana

Las principales denuncias de Hambre Cero

En otro momento, señaló que son conscientes de que faltan comedores y cocinas, pero estarán trabajando en ese ámbito. “No podemos soslayar, son temas históricos, no es un tema nuevo, y ahora como consecuencia de Hambre Cero van a ser atendidos”, garantizó.

Señaló que reciben además reportes de mala calidad, falta de ingredientes, comidas que no son ricas y muchas otras quejas más. Señaló que van recibiendo los mensajes y los derivan a donde corresponde.

Recordó que las vías de contacto son por WhatsApp: 0987303333, para llamadas el 021 7295100 y por el correo denunciashambrecero@mds.gov.py .

“Yo no creo que se esté minimizando, estamos atendiendo todas las denuncias, hasta las más mínimas”, aseguró.

Lea más: San Lorenzo: estudiantes rechazan eliminación de “Hambre Cero” en nivel medio

“El resto hoy va a pasar en ayunas”

En otro momento, confirmó que hoy el resto de las instituciones educativas que no han sido incluidas en esta primera fase, no tienen ninguna alternativa para el alimento. “El resto puede ser atendido por la Gobernación o los municipios, si es que tienen fondos, pero no creo. Van a pasar en ayunas o se va a completar con lo que haga falta”, declaró en ABC Cardinal.

Aseguró que son conscientes de que hay muchas necesidades pero señaló que anteriormente el almuerzo escolar no llegaba ni siquiera todo el año y aseguró que desde este año, sí se proveerá el alimento hasta que finalicen las clases.

Lea más: Educación: estudiantes siguen con hambre y con aulas que se caen, en el primer año de Santiago Peña

Padres no autorizaron alimento

En otro momento, explicó que los padres deben autorizar que sus hijos reciban el almuerzo escolar y si no lo hicieron, no se envían las cantidades suficientes de comida a sus escuelas. Aseveró que numerosas familias no brindaron sus consentimientos por escrito y eso implicó que hoy no se envíen las cantidades suficientes.

Detalló que en la página web del Ministerio de Educación los padres pueden dar su autorización para que sus hijos sean alimentados y a partir de ello van aumentando las cantidades enviadas.

Lea más: Hambre Cero: denuncian que ración de almuerzo es insuficiente en una escuela de Limpio

En otro momento, aseguró que no existen direccionamientos en las contrataciones y todas las escuelas van a recibir los alimento sin distinción.

“Aquí no tiene que quedar excluido ningún niño, pero sí hay parámetros y por ello hablamos de gradualidad. Ahora estamos comenzando con 90 distritos y en febrero del 2025, el 100% de los niños de la República del Paraguay van a recibir su alimentación escolar”, sentenció en los estudios de ABC Cardinal.