Itauguá: ante quejas, director del hospital afirma que sí tienen medicamentos “esenciales”

Ayer salieron a luz imágenes que demostraron el deplorable estado en el cual se encuentra un sector del Hospital Nacional de Itauguá, abandonado y lleno de alimañas, ratas y heces. Paralelamente, los familiares de internados afirmaron que faltan muchos medicamentos e insumos.

Esta mañana, el director Miguel Ferreira, salió a responder a los cuestionamientos. “Estamos trabajando para que no le falte nada al paciente. La parte de insumos contamos, cosas que no figuran en la lista de esenciales del Ministerio de Salud lo que no contamos. Pero siempre estamos para ayudar, buscamos la forma de conseguir desde la parte administrativa”, declaró.

Pese a las múltiples quejas, el doctor alegó que sí tienen medicamentos. “La lista de esenciales y vitales tenemos todo. Voy a acercarme para ver cómo ayudarles”, respondió ante la denuncia de los familiares que se encuentran en el albergue del hospital.

Además, dijo que la dirección de Servicio Social del hospital a diario evalúa la situación de las familias y se asiste con alimentos a las más necesitadas.

“Hace un año, cuando nos hicimos cargo, el hospital estaba en estado de abandono total. Jamás recibió una atención como corresponde. Ahora, con este Gobierno, se está interviniendo y arreglando”, declaró para ABC TV.

Familiares dicen que deben comprar insumos a diario

El director del hospital brindó estas declaraciones junto a uno de los albergues para familiares de pacientes. Precisamente varios de ellos salieron a desmentir esas afirmaciones.

Contaron que deben comprar muchísimas cosas a diario. Aseguraron que compran pañales, medicamentos que pueden resultar muy costosos y hasta insumos para la colocación del suero. “Tengo los recibos, es de todos los días, acá tenés que tener plata”, aseguró una de las familiares.

Así también, otra de las ciudadanas afectadas destacó que ella instaló un puesto de remedios yuyos ahí, para poder juntar un poco de dinero y cubrir al menos su alimento diario. “Debo comprar siempre los medicamentos. Mi mamá consume remedios que son controlados y carísimos”, lamentó.

Otra familiar relató que ella y su marido son de Concepción y deberán volver a su ciudad para poder hacer actividades benéficas con el objetivo de cubrir los gastos en el hospital. Destacó que hace pocos días empezaron a recibir más medicamentos pero que las primeras semanas fueron más complicadas, pues debían comprar fármacos muy costosos.

Finalmente, también aseguraron que nunca recibieron ni un plato de comida por parte del hospital, pese a las afirmaciones del director. Llevan varias semanas en el albergue y deben colaborarse para cocinar.