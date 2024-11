Unos 25.000 enfermeros protestarán mañana ¿Qué exigencias realizan?

Una movilización nacional de profesionales de enfermería se realizará mañana, teniendo como punto central la plaza ubicada frente al Congreso Nacional. La Cámara de Senadores tiene previsto analizar en la fecha, el proyecto de ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”, que cuenta con 148 artículos.

Lea más: Senado trata ley de carrera civil y sindicatos anuncian movilizaciones

Luz Leguizamón, vocera del gremio de enfermería, expresó a ABC que así como otros gremios, sindicatos y federaciones, la Asociación Nacional de Enfermería (APE) también está en desacuerdo con diversos puntos del proyecto de ley de la Carrera Civil del Funcionario Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Consideramos que algunos de estos artículos atentan contra la libertad sindical, contra los derechos adquiridos. Estamos convocando a todos los compañeros del estamento de enfermería para acompañar a todos los demás compañeros del área de la función pública”, expresó.

Leguizamón detalló que el gremio de enfermería solicitó algunas correcciones al citado proyecto de ley y esperan que la Cámara de Senadores escuche sus exigencias. “Hay varios artículos de esta ley que atentan contra el funcionariado público, son artículos específicos, como el 31, 32, 44, 93. Nosotros hemos solicitado algunas correcciones y estaremos en las calles para precautelar los derechos del funcionariado”, dijo.

Enfermeros se movilizarán en todo el país, afirman

Leguizamón anunció que a nivel Central, el gremio de enfermería estará mañana, a partir de las 9:00, frente al Congreso Nacional, y que los miembros de las 16 filiales que tiene la APE en todo el país, se manifestarán también en sus respectivos departamentos.

Lea también: Central obrera se movilizará contra el Senado y tratamiento de la reforma del Servicio Civil

“Vamos a luchar por nuestros derechos, elevar nuestras voces sobre tamaña injusticia que están cometiendo y va a afectar a todos los enfermeros del país. En Paraguay hay 25.000 enfermeros que están trabajando en la función pública”, afirmó.

Enfermeros no tienen seguro médico, denuncian

La vocera de los enfermeros recordó también que mientras los parlamentarios se aprueban vales de combustible e intentan asignarse un seguro vip, el personal de enfermería no cuenta con un seguro médico o seguro social.

“El personal de enfermería contratado, que trabaja en el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), no tiene seguro médico, no tiene seguridad social y el funcionario permanente de enfermería, no tiene seguridad social, apenas percibe por subsidio para la salud G. 300.000, que es una burla. ¿Quién va a poder contratar un seguro médico digno con esa suma?”, lamentó.

Lea más: Video: Diputados aprueban vales de combustible y desisten de “seguro vip”

Leguizamón agregó: “Pedimos a las autoridades un sistema único de salud; pedimos justicia social para todo el pueblo paraguayo, que todos podamos recibir la misma calidad asistencial sea donde sea, del estrato social que sea”.