La “trampa” de las clínicas estéticas que operan irregularmente

El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, recordó a la ciudadanía que procedimientos del ámbito de la cirugía plástica -como lipoesculturas o lipopapadas- se hacen indefectiblemente en centros hospitalarios y no “en una camilla”. También enfatizó que algunos centros privados recurren a una “trampa”, para realizar procedimientos para los que no están autorizados. Te contamos cuál es la maniobra en la que no debés caer.