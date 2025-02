Monseñor Cabello reitera su llamado a frenar la narcopolítica y el crimen organizado

Tras su primera misa dominical como Obispo de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, monseñor Miguel Ángel Cabello reiteró su preocupación sobre el avance del crimen organizado y la narcopolítica en el país. El nuevo líder de la diócesis alertó sobre la creciente influencia del narcotráfico en las instituciones y sus efectos devastadores en la sociedad.

En una entrevista posterior a la celebración eucarística, el obispo reafirmó el mensaje que ya había expresado cuando aún lideraba la diócesis de Concepción, al presidir el séptimo día del novenario en honor a la Virgen de Caacupé. En aquella ocasión, alertó sobre el peligro de que Paraguay se convierta en un narcoestado y llamó a la ciudadanía a rechazar cualquier forma de corrupción vinculada al narcotráfico.

“De un tiempo a esta parte, según lo que pudimos ver, muchas autoridades y ciertos grupos, instituciones, etc; están muy afectadas por el dinero que circula, fruto del crimen organizado. Ese es el punto importante, eso corrompe, destruye y sabemos sobre el efecto negativo de la droga en los jóvenes, la destrucción de la familia, del trabajo, del futuro que se espera de todos, porque también afecta a niños adolescentes y a la familia que sufre cuando hay una persona adicta en la casa”, expresó Monseñor Cabello.

El obispo también hizo hincapié en la influencia del narcotráfico en la política, señalando que “últimamente vemos que muchas personas que acceden a cargos importantes o puestos dentro de las instituciones públicas lo hacen realmente al apoyo que reciben de personas con dinero generado como fruto de esta acción delictiva. Esto es algo que se va extendiendo lastimosamente y a partir de ahí muchos ya han pensado en el narcoestado, la narcopolítica y sabemos que relacionado con el narcotráfico va creciendo cada vez más si las autoridades no intervienen”.

Llamado a la acción

Monseñor Cabello exhortó a la sociedad a no ser indiferente ante esta realidad y a exigir a las autoridades acciones concretas contra el crimen organizado. También instó a los jóvenes a alejarse de las drogas y a las familias a acompañar y apoyar a quienes enfrentan problemas de adicción.

“Aun así, esperamos que eso no se implante, que no pueda prosperar para que el Paraguay realmente pueda salvarse, porque con esto la verdad es que no tendría un futuro muy bueno”, concluyó.

