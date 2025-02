Empresario se encadenó frente a oficina de la DNIT ante retención de carga y esto alega la institución

El exportador Luiz Augusto Vaesken Guillén, quien detalló que hace tres a cuatro años que realiza envíos a los Estados Unidos, recurrió hoy a una medida de fuerza que implicó encadenarse frente a una oficina de la DNIT ubicada al lado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Según el empresario, él se dedica a reciclar y pese a haber exportado en reiteradas ocasiones distintas cargas, pero ahora unos filtros catalíticos que tienen destino el territorio norteamericano están “trancados” por la institución.

“Yo hago reciclaje y tengo todas mis documentaciones en orden; todo, pero me trancaron mi material y no sé qué intenciones. Me dijeron que era pólvora, algo que no tiene nada que ver, se mandó a la Senad y se liberó, pero no se está liberando y yo tengo compromisos, si no entrego en fecha, me multan. Cada 15 días envío cosas y se sabe que pasan drogas por toneladas, pero al que trabaja y da trabajo siempre le dan con todo encima”, detalló en comunicación con ABC Color.

También mencionó que le indicaron que se trataría de un “ácido”, pero a su vez confirmó que luego de encadenarse, tuvo una reunión con un administrador de la DNIT y le prometieron una respuesta para este lunes, aunque en caso contrario, adelantó que volverá a encadenarse. “Nadie te hace caso y es jodido; yo pago todos mis impuestos, no pido favores a nadie y trabajo reciclando materiales”, reiteró.

El argumento de la DNIT

Por otra parte, desde la DNIT aseguran que realizó una verificación física el 12 de febrero pasado y el resultado que se obtuvo fue “ANTHRANILIC ACID - ÁCIDO ANTRANÍLICO”, que correspondería a “sustancia química de la Lista I de la DEA debido a su uso en la fabricación de metacualona”, un fármaco que estaría prohibido.

Asimismo, en una nota con fecha de hoy y destinada al administrador de Aduana del aeropuerto, se menciona que la carga fue seleccionada por su “perfil de riesgo” y mediante esto se espera una nueva verificación, algo que tendría relación con lo mencionado por Vaesken sobre que obtendría una respuesta en los próximos días.

