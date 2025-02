Carapeguá: Denuncian que perra muere por negligencia de la ANDE

El percance se registró en el barrio San José de este Carapeguá. El viento hizo que los cables de electricidad se movieran y entraran en contacto con árboles cercanos, lo que provocó que uno de los cables se soltara y quedara suspendido cerca del portón de la casa. La perra se acercó al portón, recibió la descarga eléctrica y murió al instante, denunció la afectada Liz Franco.

A pesar de que la familia intentó salvar a la mascota Atenea, que tenía 4 años, terminó falleciendo. La joven afectada manifestó que llamaron a la ANDE antes del accidente, pero no acudieron hasta dos horas después. Ante esta situación, expresó su indignación por la falta de respuesta a la emergencia y lamentó que la tragedia podría haberse evitado si la ANDE hubiera tomado medidas preventivas a tiempo, realizando el corte de las ramas de los árboles.

“Es una verdadera vergüenza la forma en que no dieron importancia a un cable con corriente eléctrica. ¿Por qué no fueron a cortar la línea, apenas fueron avisados?”, se preguntó la joven, al señalar que no es la primera vez que los reclamos realizados a la ANDE no son atendidos.

La respuesta de la ANDE

Al respecto, consultamos al Jefe de la Regional ANDE-Sede Paraguarí, Ing. Juan Roche, quien solo respondió de manera escueta, a través de un mensaje, que sí recibió el reclamo.