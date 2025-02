Denuncian dos supuestos casos de abuso y una coacción en Paraguarí

El primer caso de supuesto abuso sexual, que ocurrió en el barrio San Francisco de este distrito, fue denunciado ante efectivos policiales de la Comisaría Primera por la Dra. Ruth Frutos, quien manifestó que, durante su horario de guardia en el Hospital Regional de Paraguarí, llegó a la sala de Urgencia Pediátrica la menor de 3 años en compañía de su abuela, quien relató lo sucedido.

De acuerdo con los datos proporcionados por la abuela de 66 años, la niña de 3 años se encontraba bajo su cuidado, junto con su hermano de 11 años, quien sería el supuesto autor del abuso de su hermanita. La madre de los niños salió a trabajar mientras la abuela se quedó a cargo de los menores. Todos ellos residen en la misma vivienda. El hecho fue comunicado al Ministerio Público.

Otro caso de supuesto abuso sexual involucró al Departamento de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar - Sede Yaguarón, cuando ingresó al Hospital Regional de Paraguarí una menor de 11 años. La niña fue llevada al nosocomio por sus padres. El hecho habría ocurrido el último sábado, pero ingresó al centro asistencial recién ayer a las 13:30.

La madre de la menor relató que el último sábado de este mes, a las 05:00, el padre de la niña se levantó para mirar a sus hijas menores, momento en el cual se percató de que su hija no se encontraba en la cama. De inmediato, procedieron a buscarla por toda la vivienda y alrededores, y una vecina les avisó que la menor estaba en un monte aparentemente inconsciente. Acudieron al lugar, donde visualizaron a su hija y le consultaron cómo había llegado allí, a lo que respondió que no recuerda nada. La médica del hospital que la atendió, Ruth Frutos, manifestó que no encontró lesiones en la niña. Lo sucedido fue comunicado al Ministerio Público.

Depravado acosa a menor

Por otra parte, los padres de una menor de 10 años piden que la fiscalía de Yaguarón, sin entrar en detalles sobre quién de los fiscales está a cargo de la causa, investigue porque su hija es víctima constante de un supuesto hecho de coacción por parte de un depravado. Días atrás, el hombre ingresó en el interior de la vivienda del barrio San Miguel y el hecho fue denunciado, pero no han tomado acción. Tienen identificado al hombre, pero se sienten atemorizados ante la falta de respuesta de quienes imparten justicia.

La madre de la niña manifestó a los efectivos policiales que ayer, a las 18:50, se encontraban en el interior de su vivienda en compañía de su hija. En un momento dado, la menor, que se encontraba cerca del portón, fue estirado de su brazo por el sindicado, quien la apretó contra la pared. En ese instante, la niña gritó pidiendo ayuda a sus padres, quienes visualizaron al presunto autor huyendo del lugar.

El padre de la menor siguió al sospechoso y alertó también a la policía sobre lo sucedido. Tras la rápida intervención policial, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Los padres de la niña claman por el proceso del depravado porque está arriesgando la vida de su hija, y se cuestionan si en la fiscalía están esperando que primero su hija sea violada para luego abrir una investigación. Piden que el hombre sea imputado y que se le prive de su libertad.