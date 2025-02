Si no se desbloquean tarjetas y no se pagan pensiones atrasadas, adultos mayores denunciarán a ministro Tadeo Rojas

Referentes de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores se congregaron este martes frente al Ministerio del Desarrollo Social para exigir que unos 3.800 adultos mayores sean reincorporados a la lista de pensionados.

Según explicaron, las tarjetas con las que estas personas venían cobrando fueron bloqueadas a partir del mes de diciembre por varios motivos, principalmente, porque el sistema arrojó que estaban muertos por error.

Otro de los motivos del bloqueo, según explicaron, se debe a que algunos, según el sistema, poseen animales o viajaron al exterior. Los voceros explicaron que estos datos son erróneos e injustificados, y que estas personas sí merecen cobrar.

Exigieron la inmediata reincorporación de los excluidos a la lista de pensionados, además del pago de las pensiones atrasadas en estos meses.

Analizan denunciar a ministro Tadeo Rojas

Si no tienen este resultado pronto, advierten que denunciarán al ministro Tadeo Rojas.

Reclamaron que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social no manejan los datos de la población con la que trabajan, pese a que tienen la dirección, el número de cédula y la ciudad donde residen los adultos mayores.

Elías Cabral, coordinador de los adultos mayores, lamentó que en tiempos de campaña proselitista, los candidatos sí saben localizar a los adultos mayores, que son visitados y les ofrecen traslado para ir a votar, “pero ahora no los conocen”.

Comentó que los pensionados sufrieron el bloqueo de sus tarjetas justo durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hecho que les causó grandes necesidades.

Dicen que bloqueo fue “irresponsable”

Criticó también que a algunos pensionados les argumenten que tienen animales como motivo del bloqueo, pero, según aseguró Elías Cabral, no cotejan estos datos y proceden al bloqueo “irresponsablemente”.

Advirtió que si el MDS no procede al desbloqueo inmediato de las tarjetas y no les pagan las pensiones atrasadas, denunciarán penalmente al ministro Tadeo Rojas.

“Ya no estamos dispuestos a tolerar esta situación. Estos abuelos están sufriendo mucho, no hay medicamentos en los hospitales y necesitan de su pensión para comprarlos”, expresó Elías Cabral.

Raúl Ramírez, viceministro MDS, explicó que los bloqueos se deben a que hicieron un cruzamiento de dato con Ministerio de Salud y el Registro Civil. Si tienen reportes de fallecimientos, las tarjetas dejan de funcionar.

El problema es que los datos del Registro Civil no son actuales, porque las personas no están registradas o porque los familiares de los fallecidos no tramitan el certificado de defunción. Entonces se dan casos de falsos fallecidos.

El viceministro aseguró que en caso de corroborarse que se trata de falsos fallecidos, no tienen inconvenientes en desbloquear las tarjetas inmediatamente.

Pensionados deben justificar falta de movimiento en cuenta

Otra causa del bloqueo de tarjetas, es la falta de movimiento del dinero de la cuenta en 60 días.

Si el pensionado no cobra en este tiempo, el MDS requiere que aparezca y justifique por qué no está retirando el dinero. Una vez que lo haga y se certifique su presencia, la tarjeta se desbloquea, explicó el viceministro.

Según el funcionario, hasta el momento se levantaron 1.200 bloqueos que se habían hecho, pero siguen bloqueados 6.000 adultos mayores, porque no tuvieron movimientos en sus cuentas.

Ante la situación, el Ministerio de Desarrollo Social habilitó el número de teléfono 0981 542 917 para que las personas envíen mensajes por medio de la aplicación WhatsApp. En este mensaje podrán enviar el número de cédula, barrio y departamento del pensionado. Luego de una verificación, se desbloquea la tarjeta “sin ningún proceso ni formulario”.

El viceministro Raúl Ramírez explicó que los bloqueos son para cuidar el presupuesto de los adultos mayores, ya que son muchos los que deben entrar al sistema de pensiones.