San Ignacio: vecinos rechazan la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales en su barrio

Durante la socialización del proyecto de alcantarillado sanitario, que se pretende instalar en la ciudad de San Ignacio, los pobladores del barrio Resistencia elevaron su voz de protesta y rechazaron la construcción de la planta de tratamiento en la zona donde viven.

En representación de los vecinos, Diego González, señaló que ellos no están en contra del proyecto, pero sí en contra de la construcción de esta planta en su barrio y piden a las autoridades que puedan buscar otro lugar adecuado.

Lea más: Planean invertir US$ 165 millones en alcantarillado para Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora

“Cuando se hizo este proyecto y se planteó la instalación de la planta de tratamiento en el predio del matadero municipal, nadie se acercó a dialogar con nosotros, nadie vino a socializar con nosotros cuál sería el impacto que causaría esta obra, solamente vinieron a imponer esto”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Expresó además que es un excelente proyecto, pero espera que la solución del centro de la ciudad de San Ignacio no sea un problema para ellos en el barrio. “Suficiente fue aguantar todo el mal olor que producía el matadero municipal y que ahora vengan a instalar una planta de tratamiento de residuos”, indicó.

“Que no vengan a endulzarnos los oídos con lindas palabras para poder aceptar esta obra acá. Nosotros nos oponemos rotundamente, ya que esto traerá malos olores y malestar tanto en la salud como en otros aspectos. Con esto queremos dejar un mensaje tanto a la ministra Claudia Centurión como al presidente Santiago Peña: no vamos a aceptar esto en nuestro barrio”, agregó González.

“Ya no queremos conversar con nuestras autoridades locales porque sentimos que ellos ya no nos representan, ya que aprobaron este proyecto sin socializarlo con nosotros, quienes seremos afectados con esta planta de tratamiento. Pedimos audiencia con la ministra para poder buscar una solución y ver otro lugar para la instalación de la planta de tratamiento de residuos”, manifestó Diego González.

En ese sentido, uno de los técnicos de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Abelardo Martínez, explicó el proyecto y cómo es el funcionamiento de la planta de tratamiento que está siendo rechazada por los vecinos.

“Hoy venimos mostrarles a los vecinos para que se puedan interiorizar más acerca de la planta de tratamiento de residuos que estaremos construyendo, ya que este sistema es nuevo, es algo diferente que no es igual a las otras plantas de tratamiento que se encuentran en el país”, comenzó explicando.

Lea más: MOPC: estas cuatro ciudades tendrán obras cloacales por G. 267.777 millones

Agregó que será de una tecnología mucho más avanzada que ya no emite olores, ya que tiene un tipo de tratamiento mucho más avanzado, con infraestructuras cerradas y sistemas de filtros percoladores en donde serán tratadas las aguas residuales”, indicó Martínez.

Según indicaron, una vez tratada el agua residual, pasará por unos humedales artificiales, donde saldrá totalmente limpia, sin color ni olores, para desembocar en una zona específica y poder ser utilizada.

“Para hacer una comparación, este sistema no es igual a la planta de tratamiento que se encuentra en la ciudad de San Juan Bautista, ya que allí se hace el tratamiento con lagunas y este proyecto no será de esa manera. Se garantiza a los pobladores que no emitirá ninguna clase de olores”, concluyó.

Al respecto, la intendenta municipal Cristina Ayala (ANR) se comprometió con los vecinos de este barrio a realizar las gestiones correspondientes ante el MOPC, para tener una audiencia con la ministra Centurión y de esa manera buscar una solución definitiva a esta problemática.

La obra demandará una inversión de 14 millones de dólares, proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el encargado de los trabajos es el Consorcio Rovella - Tocsa, que comenzaría en el mes de mayo aproximadamente y tendría una duración de dos años.