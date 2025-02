Aseguran que escuelas y colegios no están preparados ni para recibir el proyecto “Hambre cero”

Darío Brítez, representante de la coalición por los derechos estudiantiles, señaló que hay una preocupación profunda en cuanto a la infraestructura de las instituciones a días del inicio de las clases. “El Ministerio de Educación no está teniendo presupuesto para infraestructura, lo que significa que durante las vacaciones, casi ningún colegio ha sido mejorado”.

A renglón seguido remarcó: “Según datos estadísticos, el 60% de las escuelas y colegios no están preparados, ni siquiera para recibir el tan ambicioso proyecto hambre cero. No hay cocinas, no hay comedores, no tenemos sillas, los techos se nos caen encima, que son problemas que se vienen dando desde hace varios años”.

“Ni siquiera las aulas están en condiciones para recibir a nuestros compañeros y es muy preocupante lo que se viene para este año”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abordando la situación que se vive en el interior del país, indicó: “Más de 50 instituciones educativas no cuentan con un baño digno, cuentan solo con letrinas. Estamos en pleno 2025 y nuestras escuelas siguen utilizando letrinas, tanto para docentes y para estudiantes. El Ministerio no tiene presupuesto para infraestructura, pero el Gobierno tiene presupuesto para alzar 6 millones de guaraníes el suelo de los congresistas”.

Lea más: Fenaes: “No sabemos ni la cantidad de cuadernos en los kits escolares”

En otro momento, Darío Brítez comentó que la apertura del nuevo gabinete del Ministerio de Educación es muy cerrado. “Desde hace años que venimos reclamando los mismos problemas y no estamos teniendo soluciones”.

“Hay leyes, hay instituciones y hay un ambiente adecuado para hacer cumplir las normativas, pero lo que hace falta es voluntad política. Estamos a falta de cuatro días para el inicio de clases y si en tres meses no pudieron solucionar un solo techo, es muy poco probable que solucionen las problemáticas que estamos teniendo”.