IPS alerta sobre estafas en trámites de jubilación, que son completamente gratuitos

Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), advirtió a los asegurados que estén realizando trámites de jubilación, sobre intentos de estafa por parte de inescrupulosos.

Cubas indicó que IPS ya registró el caso de una asegurada, quien acudió a las oficinas de la previsional en octubre de 2024 para realizar consultas sobre su trámite jubilatorio. Al salir del edificio, fue abordada por un desconocido que se ofreció a agilizar su gestión a cambio de G. 3 millones.

“Lamentablemente, los trámites realizados por este individuo no dieron resultados, ya que la asegurada aún no cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación. Sin embargo, terminó pagando por un derecho al que aún no podía acceder”, detalló Cubas.

IPS recuerda que trámites de jubilación son gratuitos

A fin de alertar a los asegurados, Cubas recordó que todos los trámites en la institución son completamente gratuitos y no requieren la intermediación de gestores o abogados.

“Los asegurados solo deben presentarse con su cédula de identidad para gestionar sus derechos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley”, enfatizó.

La gerente indicó que la denuncia fue recibida por funcionarios de la Dirección Jurídica y de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia del IPS. Aseguró, además, que se llevarán a cabo todas las gestiones necesarias para que la denuncia llegue a las autoridades correspondientes y se identifique a los responsables.

“No paguen por gestoría a quienes se ofrecen a realizar trámites que son gratuitos. Acudan personalmente a nuestras oficinas”, puntualizó Cubas.