Apuntan a que bonos de Nenecho podrían ser “un gran negociado”

Esta semana, obligado por la Justicia que hizo lugar a un amparo de acceso a la información pública, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista) publicó 300 páginas sobre la deuda financiera, que si bien no tiene todos los datos requeridos, confirman que a febrero de 2025, la deuda total de la Municipalidad de Asunción asciende a unos US$ 242.723.176. Por intereses y capital de bonos, los asuncenos pagarán hasta el 2035.

“Me parece absolutamente grosero, y eso tenemos que ver si podemos recurrir, este tema de la confidencialidad. ¿Cómo nosotros no vamos a saber qué dice el contrato que firmó la municipalidad? ¿Y cómo no vamos a ver quiénes son los tenedores de los bonos y se están beneficiando con estas tasas usurarias?“, cuestionó hoy, el diputado colorado no cartista por Asunción, Daniel Centurión, quien también proyecta candidatarse a intendente de la Capital.

“Entonces, todo este esquema por la emisión de bonos, hago una pregunta, ni siquiera una afirmación, ¿no genera tantas dudas de que ha sido un gran negociado? ¿No existen indicios de que se cometieron hechos punibles? ¿No existen indicios de que alguien está tocando o metiendo la mano en la lata y le está cargando la deuda a la ciudadanía?”, agregó Centurión en los estudios de ABC Cardinal, sobre la emisión de bonos con tasas incluso de del 18,85%, y la deuda contraída por “Nenecho”.

Bonos cuestan US$ 217 millones, con los intereses

Unos US$ 25,5 millones se deben a tres bancos por préstamos para cubrir el déficit de caja. Otros US$ 217.223.196 son los bonos G5 a G9, entre capital e intereses que llegan hasta el año 2035. Desde los G 6 en adelante, fueron bonos emitidos por la administración de Nenecho, que de un promedio de 13,7% anual, subió la tasa de interés hasta llegar al 18,85% para los bonos G8, en 2022, a diez años. Por el mismo plazo de tiempo, la tasa de interés de los bonos del tesoro fue del 7,9%.

Alegando cláusulas de confidencialidad, la Municipalidad de Asunción no publicó los contratos con Valores Casa de Bolsa SA, que emitió todos estos bonos y que además cobró, por cada acuerdo, comisiones por colocación de títulos, estructuración y asesoría financiera, y asesoría legal. Tampoco publicó quiénes son los tenedores de los bonos, como sí lo hace el Ministerio de Economía respecto a los bonos del Estado paraguayo.

“Un gran negociado”

“Primero, podemos presumir, porque esto se realizó a través de invitaciones, que fue evidentemente una contratación direccionada, eso quiere decir un gran negociado, podemos presumir eso. No digo que sea así, pero todo apunta y hay indicios que nos dicen que posiblemente fue así. Lo otro es el interés cuasi usurario”, dijo a ABC Cardinal, Centurión.

“Yo quiero saber, a mí me encantaría saber quiénes llevaron ese dinero, a quién se les dio ese dinero”, añadió.

“A partir de la contratación de este crédito ya nosotros podemos observar que existe daño patrimonial (...) A mí no me cabe de que se esté pagando esta tasa de interés, es altísima, es cuasi usuraria, creo que la usura está al 24% aproximadamente, nosotros estamos pagando 20%, es una locura”, indicó el diputado.

Préstamo con interés del 20%, para pagar salarios

“Se utilizaron estas deudas, que es lo que señala la Contraloría, para pagar gastos rígidos. O sea que vos pagás un interés de casi el 20% para pagar salario de funcionarios. Imagínense lo grave de este tema y eso está taxativamente prohibido en la Ley Orgánica Municipal”, remarcó.

Los bonos emitidos por Nenecho eran para obras, salvo el G9, con el cual se pagaron los intereses de los anteriores. Sin embargo, la mayoría de las obras no se habían hecho, hasta marzo del año pasado, cuando ABC denunció un desvío de G. 500.000 millones que fueron a parar a gastos corrientes, según confirmó después la Contraloría General de la República.

Alegando una cuenta única, Nenecho defiende el uso del dinero de los bonos para otros gastos municipales, pero la Ley Orgánica Municipal prohíbe “realizar operaciones de crédito publico para financiar gastos corrientes”. La Contraloría lo consideró un indicio de hecho punible y derivó el caso a la Fiscalía, que lo investiga como lesión de confianza.

“Esperamos que el Ministerio Público haga lo suyo. Acá nadie pide que se cometan injusticias, pero que realmente haga lo suyo, se sepa la verdad y si existe responsabilidad, existe daño, exista una sanción ejemplificadora.”, pidió Centurión.