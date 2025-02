A Ultranza: Fiscalía pidió acumular causas a fin de dar inicio a juicio

Para este lunes 24 de febrero estaba previsto el inicio del juicio oral y público a un total de 16 procesados en el caso A Ultranza, entre ellos Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el ex diputado colorado cartista Juan Carlos Ozorio Godoy, todos ellos acusados por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez y conformado por los magsitrados Federico Rojas y Dina Marchuck, es el encargado de dirigir el debate público en el marco de este emblemático caso. La misma terna judicial resolvió la suspensión del juicio.

El representante del Ministerio Público solicitó el aplazamiento para el inicio del juicio oral, con el objeto de agregar al mismo al también acusado José Alberto Insfrán Galeano, hermano de Miguel Insfrán. En su caso, existe un recurso de apelación pendiente que había planteado contra la resolución de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, que elevó la porción de la causa relacionada a él.

De esta forma, y teniendo en cuenta el pedido del fiscal de A Ultranza, una vez que el recurso planteado por la defensa del pastor Insfrán se resuelva, el tribunal deberá fijar nueva fecha para iniciar el juicio oral y público. Con su inclusión, se completarían 17 encausados.

Los acusados en A Ultranza

En 2024 la jueza Rosarito Montanía resolvió la elevación a la instancia de juicio oral y público en relación a varios acusados por el caso A Ultranza. Entre ellos el exdiputado colorado cartista Juan Carlos Ozorio Godoy, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el pastor José Alberto Insfrán Galeano.

Junto a Tío Rico serán juzgados por presunto tráfico de drogas y hechos vinculados a dicho ilícito, el empresario Alberto Koube Ayala, Conrado Ramón Insfrán Villar, Luis Fernando Sebriano González, José Enrique Gamarra Villalba, Alexis Vidal González Zárate y Fátima Irene Koube Ayala.

Los demás acusados son Reina Mercedes Duarte Aguilera, María Noelia Colmán Alarcón, Magno Deleón Villalba, Anibal Estigarribia Casco, Joceline Odorico Evangelista, Marina Nathalia Aranda Odorico, Luis Iván Estigarribia Alderete y María Virginia Araki.

Tío Rico y Marset, una sociedad criminal

La acusación fiscal señala que la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay. De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.

Para esas actividades, los considerados líderes de la organización criminal, Sebastián Marset, bajo los alias de “Omelet”, “Dor” y “Favo”; y Miguel Insfrán, bajo los apodos de “Macrón”, “Rally” y “Skoda”, coordinaban sus actividades mediante comunicaciones “encriptadas”, a través de aplicaciones como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”.

En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.

En relación al mercado europeo, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo. A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma US$ 433.500.000.