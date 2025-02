Chats filtrados: abogado de Orlando Arévalo recurre a la justicia para solicitar carpeta fiscal del caso

Ante la negativa por parte del Ministerio Público del acceso a la carpeta fiscal del caso chats filtrados del celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el representante legal de Orlando Arévalo presentó, este lunes, ante el juez penal de garantías de turno de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, una solicitud de acceso al mencionado documento.

Indica que la negativa se dio porque el ex diputado Arévalo no forma parte del proceso porque es una persona que no puede ser considerada imputada.

“Impugnamos eso ante la Fiscalía General y se confirmó el rechazo, por lo que presentamos un escrito de auxilio judicial y le pedimos al juez penal de garantías que controle la investigación del Ministerio Público y nos deje acceder a la carpeta”, señaló.

Dijo que le llama la atención de que la Fiscalía le quiera “hacer creer” que su cliente no está siendo investigado, ya que en principio se lo sindicó como partícipe en los chats con “Lalo” Gomes.

Lea más: #LaMafiaManda: investigarán a militares vinculados a “Lalo” Gomes

Anteriormente, el abogado manifestó su disconformidad ante el actuar de Osmar Legal, el juez que presentó los chats ante el Ministerio Público bajo sospecha de la comisión de un tipo penal.

Afirmó que Legal violó el proceso y se rompió la cadena de custodia de las evidencias. “Me preocuparon las violaciones procesales y llegó a un punto preocupante cuando un juez penal de garantías se vuelve un juez inquisitivo”.