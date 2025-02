Luego de cuidacoches, también irán por los limpiavidrios, advierte Municipalidad

Esta mañana, numerosos agentes policiales y municipales trabajan en la zona de Sajonia para liberar espacios de estacionamiento, en el marco del operativo llevado a cabo para acabar con la actividad de los cuidacoches.

Desde la Comuna capitalina, el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, confirmó que el operativo de hoy se activó tras la denuncia de un ciudadano que reportó un hecho de extorsión. Agregó que la zona del Palacio de Justicia es una de las más afectadas por esta actividad irregular.

“No podemos llamar trabajo a lo que ellos hacen, porque están privatizando un espacio público y tratando de sacar rédito personal. Esto no está reglamentado, entonces es un trabajo informal, y nosotros desde el municipio no podemos permitir. Vamos a trabajar para que la ciudadanía sienta el acompañamiento de sus autoridades”, manifestó en ABC TV.

Además, adelantó que ya iniciaron una mesa de trabajo para hacer un operativo igual en contra de los limpiavidrios. Señaló que esa es otra de las actividades más denunciadas por la ciudadanía y que tienen varios puntos identificados, en los cuales van a iniciar los trabajos. “Vemos que esto está dando resultados y apuntamos a lo otro también”, señaló.

Un demorado tras denuncia de extorsión

Gustavo Errecarte, jefe de la Comisaría 1ª de Asunción, detalló que recibieron el reporte de un ciudadano que denunció haber sido extorsionado por un cuidacoches en esa zona. Rápidamente, se demoró al sindicado, quien tenía en su poder tres llaves de autos, como autor del hecho.

Señaló que el hombre no está documentado y ahora están en contacto con el ciudadano afectado para que formalice su denuncia y le haga seguimiento. Las llaves quedarán en manos de los oficiales de guardia, para que se acerquen los propietarios a retirarlas.

Recordó que tras el operativo pasado pusieron a disposición fiscal a 13 aprehendidos. Indicó que los antecedentes fueron remitidos al fiscal de turno y probablemente sean convocados a declarar en los próximos días.