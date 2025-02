Usaron generador de la ANDE para hacer funcionar ventiladores durante el lanzamiento de Hambre Cero en una escuela de Yaguarón, y tras el acto lo retiraron

Antes del inicio del inicio del acto que se desarrolló en la Escuela Básica República de Guatemala, del distrito de Yaguarón, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encargaron de instalar un generador provisorio para garantizar que no se corte el servicio eléctrico durante el lanzamiento del programa de Hambre Cero, que contó con la presencia del Presidente de la República Santiago Peña, ministros, autoridades departamentales.

La directora de la escuela República de Guatemala, Audelina Gómez, compartió detalles sobre los desafíos y avances que enfrenta la institución, que alberga a más de 900 estudiantes y dijo que a pesar de contar con un comedor equipado y congeladoras, la institución enfrenta dificultades graves para suministro de electricidad, desde el año 2021.

Gómez explicó que el sistema eléctrico de la escuela no es suficiente para soportar la carga de las instalaciones, que incluyen más de 36 aulas. A pesar de las reiteradas solicitudes de ayuda, no obtuvieron la respuesta deseada de las autoridades comunales, departamentales y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En 2021, una explosión en el medidor de energía de la escuela obligó a gestionar un transformador propio, pero pasaron cuatro años y todavía no obtuvieron respuesta de las autoridades, a pesar de los esfuerzos continuos. El generador auxiliar que fue utilizado para el acto realizado hoy para evitar un eventual corte del suministro de energía eléctrica no logró solucionar el problema de baja tensión.

Piden transformador para la escuela

La directora mencionó que el Ministerio de Educación y la ANDE deben aprobar un presupuesto de aproximadamente G. 250 millones para solucionar el problema con el suministro de electricidad, pero no logran avances para que se concrete. Es una espera que comenzó en el año 2021, precisó.

A raíz de la falta de acondicionadores de aire y la incapacidad de los ventiladores para que los estudiantes puedan soportar el calor extremo, los alumnos tuvieron que ser evacuados de las aulas en varias ocasiones. El calor intenso durante el inicio del ciclo escolar puso en riesgo la salud de los estudiantes, quienes a menudo se descomponen debido a las altas temperaturas.

El reclamo principal de la directora es que se mejore el sistema de provisión de energía eléctrica de la escuela para garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y la seguridad de los estudiantes.

La instalación está, solo falta que la ANDE instale un transformador, afirman

Lucina Ayala, abuela de un alumno, manifestó que desde el 2021 vienen reclamando un nuevo transformador porque el que tienen actualmente no abastece porque la institución es grande y ya cuenta con mil alumnos matriculados, lo que genera una gran demanda de energía eléctrica en las aulas.

Clamó por un nuevo transformador para que funcionen los ventiladores, que son fundamentales en esta temporada de calor extremo. La instalación dentro de la institución ya está bien estructurado, está bien instalado para que la ANDE conecte un nuevo transformador porque es desesperante ver que en las aulas los niños no pueden concentrarse en las clases porque el intenso calor, indicó.

Señaló que hay veces que cuando funcionan los ventiladores se genera un corto circuito y también se quedan sin agua corriente. Además, hizo un pedido puntual a las autoridades: necesitamos un mobiliario completo para el aula de primer grado A, del turno mañana, como prioridad, debido al crecimiento de la población escolar.

Los “sueños” que Peña dice tener

El presidente Santiago Peña compartió que uno de los sueños que le impulsa, junto con el ministro de Educación, Luis Ramírez, es la Lectoescritura, porque considera que el niño que lee puede imaginar un mundo diferente. Y, si lo puede imaginar, puede lograrlo. Agregó que no se puede lograr algo sin antes soñar, y que el sueño debe ser tan grande que cuando la gente te diga que es imposible, trabajes para demostrarles que sí es posible.

Mencionó que tiene muchos sueños para Paraguay: sueña con un país próspero y desarrollado, donde nadie pase hambre, donde todos los enfermos reciban atención médica, y donde todos los padres tengan trabajos dignos que aseguren el sustento de sus familias.

Señaló que trabaja todos los días para alcanzar ese sueño. Hace un año, “junto a su hermano y compañero”, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, se pararon frente al Palacio de López para anunciar el proyecto más ambicioso y el sueño más grande de la historia del Paraguay: que ningún niño pase hambre, expresó.

Un niño que pasa hambre es un niño que no puede aprender, no puede desarrollarse ni crecer, y que no podrá conseguir un empleo en el futuro, indicó. Sin embargo, destacó, que el niño que está bien alimentado en la escuela es un niño más sano, lo que también ayuda a que los padres no tengan que gastar en medicamentos.

Añadió que el programa Hambre Cero es el mayor generador de empleo en la historia del Paraguay, ya que ha creado cerca de 40.000 empleos. En la zona de Paraguarí, este programa propicia ingresos para las familias de los 18 distritos del departamento, y está permitiendo que los agricultores puedan comercializar sus productos, dijo. A partir de hoy, Paraguay comienza a cambiar, señaló Peña.