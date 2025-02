Fallas en el sistema eléctrico afecta el desarrollo de las clases en una escuela Santa Rosa, Misiones

Desde el lunes, fecha en que iniciaron las clases del año lectivo 2025, establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en la Escuela Básica N° 70 “Profesor Luciano Bordón” soportan un grave déficit en cuanto al suministro de electricidad dentro de la institución, porque no se pueden iluminar las salas de clases, indicó la presidenta de las ACE, abogada Romí Ruggeri. La situación se hace más crítica debido a que no se pueden refrigerar las aulas, motivo por el cual los alumnos y docentes tienen que desarrollar sus actividades en medio de un intenso calor. Actualmente, 26 de los 29 salones existentes no cuentan con ventiladores ni acondicionadores de aire, agregó.

“Nuestra institución fue creciendo en infraestructura con los años, pero la parte eléctrica siempre fue la más olvidada, y cuando se tienen en funcionamiento los electrodomésticos, como los equipamientos de la cocina y otros artefactos eléctricos, necesarios para el funcionamiento de la escuela, surgen los inconvenientes con el suministro de energía porque las instalaciones son antiguas y precarias”, expresó.

También dijo que electricistas, cuyo trabajo es costeado por la ACE, se encuentran trabajando para tratar de encontrar una solución al inconveniente. Esto se debe a que el municipio tiene que llamar a licitación para poder renovar gran parte de las instalaciones eléctricas, y ese proceso podría tardar hasta mayo. “Cuantas más revisiones hace el técnico, más problemas surgen en el suministro eléctrico”, indicó.

Mencionó que el inconveniente afecta también la cocina, donde se elabora el alimento para los alumnos. Con la implementación del proyecto Hambre Cero, se recibieron muchos artefactos eléctricos grandes, pero cuando se ponen en funcionamiento, el sistema eléctrico colapsa y se pone en riesgo la cadena de frío y la elaboración de los alimentos.

La Escuela Básica N.º 70, “Profesor Luciano Bordón”, cuenta con aproximadamente 780 matriculados y 28 salas de clases. Funciona desde prejardín hasta noveno grado, incluyendo Educación Inclusiva.

El electricista Ángel Cardozo explicó que pudo revisar las conexiones y detectó que el principal inconveniente se encuentra en la instalación subterránea. Los cableados son precarios y antiguos. Para contar con un suministro de energía constante, es necesario renovar por completo el cableado de la institución.

El intendente de Santa Rosa, Misiones, Rubén Jacquet (PLRA), manifestó que el municipio tiene previsto realizar una inversión importante en el predio, donde se encuentran la Escuela Nº 70, el Colegio Nacional, la Supervisión y la Escuela de Adultos. De acuerdo con estudios realizados y las recomendaciones, se debe contar con un transformador propio, así como con un nuevo sistema de cableado.

La inversión prevista sería de aproximadamente G. 300.000.000. La fecha de ejecución del proyecto aún no se puede precisar, porque se debe llevar a cabo el proceso de licitación y todo lo que ello suele acarrear, explicó.