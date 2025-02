Hospital Santísima Trinidad reactiva lactario tras refacciones edilicias; instan a donar leche materna

Grisell Segovia, encargada del área de Lactancia Materna en el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad explicó que el lactario del servicio público recibió mantenimiento edilicio por dos semanas, razón por la cual recién tras las refacciones de techos y paredes, rehabilitaron el servicio esta semana.

ABC TV acudió hasta el hospital público tras recibir denuncias de una madre que se acercó para donar leche, pero no lo pudo hacer. “Fui hasta el Materno Infantil de Santísima Trinidad, me rechazaron la leche porque no funcionaba el sistema de refrigeración”, afirmó.

“Tuvimos esa dificultad porque se tuvo que hacer refacciones en lo que es el área de nuestro lactario; para poder reforzar la pared y eliminar un problema de goteras que tuvimos con las últimas lluvias”, aseguró la licenciada Segovia, negando que se tratará de un problema de refrigeración.

La encargada del área de Lactancia Materna del hospital público agregó: “Estuvimos cerrados la segunda y tercera semana de febrero. Dos semanas sin recibir dentro de lo que es el área de lactario (...) no teníamos un lugar apto para poder interactuar o recibir interconsultas o pacientes externos”.

Leche materna: criterios para donar

La licenciada explicó que el hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), siempre está buscando donantes de leche materna, ya que la demanda es elevada.

“Estamos buscando donantes que quieran ser voluntarias. Lo único que necesitan es tener un excedente de producción de leche. Nosotros proveemos los frascos para la donación y les explicamos las técnicas de higiene que se tienen que tener en cuenta para poder almacenar la leche y entregar”, indicó.

Sanabria resaltó también que la mamá donadora debe pasar primero por unos estudios laboratoriales. “Si todos esos resultados de análisis de laboratorio están en condiciones, la mamá puede ser donante”, dijo.

Lecha materna debe congelarse para entrega

La encargada de Lactancia Materna del hospital detalló las condiciones de la donación del alimento natural, que debe estar congelado desde el hogar de la donadora -en caso de ser una donación externa- hasta el hospital que lo recepciona.

“Hay condiciones y criterios técnicos con referencia al tipo de almacenamiento y el tipo de frasco que se usa para el almacenamiento. Normalmente lo que se necesita son los frascos de vidrio, esos conocidos como frascos de café solubles, en tamaño mediano o pequeño”, indicó.

La licenciada resaltó que ellos se encargan de proveer estos frascos, ya que deben estar debidamente esterilizados para que se puede realizar el almacenamiento en las condiciones adecuadas.

“La lecha extraída se mantiene congelada para donación, en ningún momento es leche fresca o leche fluida. Se transporta congelado, dentro de una conservadora al Hospital Materno Infantil San Pablo, que es la cabecera del banco de leche”, explicó.

Hay escases de donantes de leche materna

Sanabria lamentó que sean pocas las donaciones externas que se recibe mensualmente en el hospital. “Tenemos muy pocas donantes externas, es decir, mamás que en su domicilio particular hacen la recolección de leche y nosotros pasamos a retirar o ellas nos acercan”, dijo.

La licenciada expresó que la demanda es alta a nivel país por las condiciones clínicas de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Explicó que el Hospital San Pablo como banco de leche, es el encargado de las donaciones, que son direccionados a niños internados en terapias intensivas a nivel país, tanto públicos como privados y Hospital de Clínicas.