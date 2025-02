Junta le aprobó a Nenecho, reprogramación de G. 18 mil millones de G7 para arreglo de calles

Por pedido del imputado intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), la Junta Municipal, con catorce votos, aprobó este miércoles la reprogramación de G. 18.000 millones, parte de los bonos G7, emitidos en 2021, para la inversión en obras de mejoramiento vial de calles y avenidas. Además los concejales aprobaron la reestructuración del plan de inversión que originalmente destinaba estos los fondos a la revitalización de la Estación de Buses de Asunción (EBA).

Una mayoría, integrada por los colorados Carlos González, Daniel Ortiz, René Calonga, Juan José Arnold, Mariano Cáceres, Arturo Almirón, Nasser Esgaib, Jesús Lara, Marcelo Centurión, Juan Carlos Ozorio, Miguel Sosa y Luis Bello, y acompañada de los liberales Ramón Ortiz y Augusto Wagner, dio vía libre al pedido de Nenecho.

Lea más: A cuatro años de la emisión de los bonos G7, Nenecho no ejecutó la mayoría de obras

El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó que la propia Intendencia sea la que solicite que se deje sin financiamiento el proyecto para la remodelación de la Estación de Buses con el argumento de la supuesta falta de proyecto ejecutivo. Grau exhibió que la propia Municipalidad, todavía bajo la administración de Mario Ferreiro, había dicho que el proyecto ya estaba en 2017.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El concejal opositor cuestionó que la EBA fue utilizada para obtener dinero en dos emisiones de bonos, sin embargo, las obras siguen esperando ser concluidas. “Qué pasó con este dinero que ahora, a cinco años de estar pagando intereses, vienen a decirnos que no existe un proyecto ejecutivo. Quién va a pagar el costo financiero de los intereses, el asunceno (...) En cinco años se está pagando el doble del capital (...) Ya se podía haber cubierto el costo total de la obra, al cambio de ese entonces, prácticamente”, reclamó.

Había dinero para arreglo de calles, decía Nenecho

El concejal Grau reclamó que, por otro lado, las obras de mejoramiento vial para las que ahora irán los fondos, en 2023 ya contaban con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), emitido por la Intendencia Municipal. “Dónde está la plata de este CDP, que tiene que estar bloqueada, porque esta licitación ya se adjudicó hace meses", cuestionó Grau.

“El intendente sigue sin responder dónde está la plata proveniente de los bonos. Ahora sí dice que hay G. 18.000 millones, pero durante todo el año pasado, a esta Junta Municipal no le respondió ni un solo pedido de informe para decir en qué cuenta bancaria está la plata proveniente de los bonos”, agregó.

Lea más: Asuncenos deben US$ 242 millones por bonos y préstamos a bancos realizados por Nenecho

El concejal se preguntó si la Intendencia está emitiendo documentos sin respaldo económico. A esto, agregó que la reprogramación estaría violando la reglamentación que rige a la Bolsa de Valores. “Se tiene que comunicar a la Bolsa previo (al) cambio de destino del dinero de los bonos, no después. No es que se va a ejecutar y después se les comunica. Durante todos estos años, qué pasó de este dinero, por qué ya no se invirtió en la terminal”, agregó.

El mejoramiento vial, mediante la licitación 421.591 de octubre de 2023, fue adjudicado a las firmas Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. (COVIPA) y Constructora Feldmann S.A., por G. 9.000 millones a cada una. Mirtha Acha, directora general de Obras de la Municipalidad de Asunción, confirmó a ABC el 10 de febrero que, tras las modificaciones de la fuente de financiamiento, aguardan “comunicación del área financiera para emitir orden de inicio” de las obras.

Alto endeudamiento, baja ejecución

De los bonos G7, también siguen en espera, la construcción del Mirador de Itá Pytã Punta, para lo que estaban destinados G. 6.000 millones; y la Red de Protección de incendios para la zona comercial del Mercado 4, por más de G. 14.542 millones.

A más de cinco años al frente de la Municipalidad, la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) tiene una pobrísima ejecución en obras, pese a haber tenido G. 728.404 millones en bonos, de los cuales, a mediados de 2024 había ejecutado apenas G. 230.000 millones. El resto -los G. 500.000 millones-, fue desviado a gastos corrientes, según su propio gabinete.

Lea más: Conocé la deuda que arrastra la Municipalidad de Asunción

Tras asumir el cargo, en diciembre de 2019, Nenecho informó en enero que contaba con G. 68.000 millones en saldo inicial de caja. Con cuatro emisiones, G6, G7, G8 y G9, el intendente acumuló G. 728.404 millones en bonos directamente para obras. El dinero ya no aparecía en las cuentas bancarias de la Municipalidad en 2024 y sorpresivamente, volvieron a aparecer en el presupuesto 2025, en el que figuran como saldo de bonos G. 410.6683.317.108.

¿Y los G. 500.000 millones?

El desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron, fue denunciado por ABC entre marzo y mayo del año pasado. La Contraloría General de la República realizó un análisis y confirmó el desvío, lo cual derivó en la apertura de una investigación en la Fiscalía, que hace seis meses allanó la Municipalidad de Asunción. Hasta ahora, pese a pedidos de acceso a la información, Nenecho sigue sin mostrar ni una sola factura que pruebe el destino final de ese dinero.

Paralelamente, el intendente Rodríguez también está investigado, junto a más de 20 personas más, por compras realizadas en pandemia, en el caso conocido como los “detergentes de oro”. En esta causa, la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones y Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal.