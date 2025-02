Santa Rosa: falta de energía eléctrica pone en riesgo insumos de almuerzo escolar y vacunas

Marta Pavón explicó que en la tarde de ayer se produjo la interrupción del servicio de energía eléctrica. A raíz de esa situación, ya no cuentan con provisión de agua potable, tampoco los teléfonos celulares tienen señal, los insumos utilizados para la elaboración del almuerzo escolar se están descongelando y las vacunas existentes en el Puesto de Salud de la comunidad corren riesgo de perderse por el corte de la cadena de frío. Además, los comerciantes de la zona están desesperados porque sus productos podrían perderse, lo que les ocasionarían importantes pérdidas económicas.

“Este tipo de situación no es algo de ahora, sino que son hechos que se registran de manera constante. Haya o no fenómenos climáticos, siempre hay cortes de energía eléctrica. En este caso, se hicieron reclamos a través del sistema de atención al cliente de la ANDE, pero, pese a varios reportes, los funcionarios no vinieron para restablecer el servicio. Estamos muy preocupados porque no nos hacen caso. Parece que la ANDE está llena de precariedades y no puede dar respuesta a los usuarios, que pagan mucho por un pésimo servicio”, dijo.

El jefe regional de la ANDE, licenciado Luis Amarilla, señaló que una cuadrilla se encuentra trabajando en la zona para poder restablecer el servicio a la brevedad. También explicó que, debido a las ráfagas de viento registradas, varios árboles cayeron y afectaron las líneas del tendido eléctrico en la zona.

