La versión del ministro sobre nombramiento en MEC tal como le pidió “Lalo” Gomes

Chats filtrados entre Eulalio “Lalo” Gomes y el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, revelan que este último nombró a un director departamental a pedido del diputado fallecido.

Se trata de Alcides Ramón Villalba Fretes, quien en el 2023 fue nombrado como director departamental de Educación de Amambay del MEC, tal como solicitó “Lalo” Gomes a Ramírez.

El ministro de Educación habló en ABC Cardinal sobre el caso y, en principio, justificó que conversa con diversos actores políticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo converso con todos, tengo una conversación abierta con todos: diputados, senadores, intendentes, gobernadores, porque creo que es así como se tiene que trabajar para la construcción de un modelo educativo donde nosotros tenemos que salir a mostrar qué queremos y hacia dónde tiene que ir la educación. Ese, si vale la expresión, es un trabajo enorme de ‘evangelización’ para ayudarle a entender a la gente qué es lo que hay que reclamar en educación”, mencionó.

Lea más: #LaMafiaManda: ministro Luis Ramírez cumplió pedido de nombramiento hecho por Lalo Gomes

Negó que nombramiento fue a pedido de “Lalo”

Igualmente, negó que el nombramiento de Villalba Fretes, quien fue destituido posteriormente por irregularidades, haya sido a pedido del diputado fallecido, aunque reconoció que “así se ve”.

Ramírez refirió que “el nombramiento llega de la mano de los actores pedagógicos de la comunidad. Eso es algo que quiero que quede claro”.

“Le dimos un voto de confianza a la comunidad, a los que entienden, a los supervisores, los encargados; nombramos a esa persona y tiene la anuencia de toda la comunidad, incluida la de los políticos. Se desarrolla y vemos que no es la persona adecuada e inmediatamente tomamos la decisión y la determinación de sacarlo, de cambiarlo y poner a una persona que coincide mucho más con nuestro modelo pedagógico”, prosiguió.

El supuesto criterio para el nombramiento

Alegó que el criterio del nombramiento fue buscar una solución sobre un escenario que se presentaba en dicho departamento.

“Nosotros empezamos con otro director departamental, que tuvo un sinfín de denuncias y le cambiamos por una persona que sí es preparada, tiene la capacidad y que es una persona que ha trabajado 25 años en el MEC y que ha hecho una carrera y un rodaje. También puede ser que esa persona tenga su participación partidaria, pero el criterio fue justamente para solucionar una dificultad que teníamos en Amambay; es decir, no se cumple así como se pretende presentar, cronológicamente no fue así, ahí teníamos otra dirección y tuvimos que cambiar porque pensamos otra cosa para el departamento”, dijo.

Es más, mencionó que el nombramiento fue bajo un criterio interno que adoptó en su gestión.

“El funcionamiento es siempre que el coordinador departamental es una decisión local porque es la persona que ayuda en la cotidianeidad, a la resolución de los conflictos locales. Podemos tomar una decisión y después probar si funciona en la práctica, y tomar los cambios positivos, que es lo que hemos hecho. Nosotros dimos posibilidades y tiempo después tomamos la decisión que creemos corresponde para el modelo educativo que nosotros queremos. Eso es así y es lo que puedo decirle de lo que hemos trabajado y es una realidad que se puede constatar”, expresó.

Buscan a un funcionario local

Agregó que el sistema para nombramiento departamental es elegir a un funcionario que trabaja en las supervisiones locales y que realizó su trayectoria educativa en la zona.

“No es una elección arbitraria de traerle a este que viene de Aduanas para que sea el director, no es así. Es una persona del sistema que puede ser que tenga su público y sus adherentes”, mencionó.

Reconoce injerencia de políticos en MEC

Ramírez, seguidamente, reconoció que el sistema educativo está permeado por los intereses de partidos políticos y que están buscando erradicar esto con los concursos docentes.

“No digo que no hay injerencia, al contrario, no solo hay injerencia, sino que hay necesidad de conversar con intendentes, con líderes locales, con gremios. Hay mucha gente que tiene su intervención en una decisión educativa y no solo el político-partidario. La única manera de blindar es que exista la mayor cantidad de concursos y que ya no exista la posibilidad de tener que digitar quién va a entrar a un cargo en educación. En esa línea estamos y vamos a seguir fuertemente”, mencionó.

Mencionó que al asumir el cargo había 8.200 cargos sin concurso, de los cuales 7.000 ya fueron ocupados mediante los llamados a competencia. “Todavía queda un margen que estaban con un criterio anterior, volvemos a hacer el concurso y así vamos llenando de a poco con personas que tienen la idoneidad”, refirió.

Lea más: Lalo gestionó estancia de Pavão para allegado

Necesidad de diálogo con el sector político

En otro momento, insistió en que “hay esa necesidad del diálogo con el sector político” porque el sistema educativo se estableció para que funcione así.

“En educación no solo pasa desde el punto de vista político, pasa desde todo punto de vista, desde muchas otras aristas se da que hay gente que tiene una intervención dentro de la educación porque esta es central del desarrollo para esta comunidad, el intendente, por ejemplo”, expresó.

Comentó que, por ejemplo, mediante las intendencias y gobernaciones se realizaron unas 2.000 reparaciones en instituciones educativas, de las 4.000 que implementó el MEC para este 2024.