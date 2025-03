Cierre de USAID: las declaraciones de Gustavo Leite y Antonio Buzarquis

El senador Gustavo Leite, del movimiento Honor Colorado, expresó su respaldo a la decisión del gobierno estadounidense de reducir drásticamente los fondos de cooperación internacional, lo que afecta directamente a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Leite sostuvo que las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben estos recursos deben rendir cuentas sobre su uso. “Las ONG tienen que contarle a la gente quién les da la plata y en qué la gastan”, afirmó.

El legislador vinculó esta postura con la labor de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado de dinero, que ha intentado indagar sobre el destino de los fondos otorgados a ONG en Paraguay. Según Leite, la falta de transparencia en estos recursos permitió la injerencia extranjera en asuntos políticos nacionales.

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el lavado de dinero. Mientras no sepamos quién manejó esos fondos, no podremos hacer una investigación seria. Si las ONG no cooperan, recurriremos a la Justicia para que se ordene la publicación de los gastos”, declaró.

El senador también afirmó que muchas ONG trabajaron para “deslegitimar los resultados electorales” y que ninguna de ellas favoreció al Partido Colorado. En ese sentido, instó al presidente de la República a establecer regulaciones más estrictas para el funcionamiento de estas organizaciones.

“En Estados Unidos se van a revelar muchas cosas. Siento que con el cierre de la USAID, esto no es el fin de la gran ‘lavandería de dinero’”, agregó.

Asimismo, Leite insistió en que el pueblo paraguayo tiene derecho a conocer el destino de los fondos utilizados por ONG, la Unión Europea y la propia USAID, ya que, según él, algunas de estas organizaciones han intentado influir en los resultados electorales del país.

Antonio Buzarquis: “La transparencia debe empezar por casa”

Por su parte, el diputado liberal Antonio Buzarquis adoptó una posición más moderada. Si bien coincidió en la necesidad de exigir rendición de cuentas a las ONG, señaló que la transparencia debe aplicarse en todos los ámbitos, incluyendo la administración estatal.

“Si el Estado paraguayo le exige rendición de cuentas a una organización internacional, primero debemos preguntarnos cómo estamos por casa. ¿En qué se gastan los fondos de Itaipú y Yacyretá? Los paraguayos tenemos derecho a saber el destino de los recursos de las binacionales”, cuestionó.

Buzarquis criticó el uso de las binacionales como fuente de financiamiento político. Sostuvo que el Partido Colorado utiliza abiertamente estos recursos para financiar campañas y cumplir promesas electorales. “Si hablamos de transparencia, debe ser total”, enfatizó.

Asimismo, el diputado destacó que el cambio de postura de Estados Unidos también generó un cambio en el gobierno paraguayo. En su opinión, los países no tienen aliados, sino intereses, y la supuesta búsqueda de soberanía del gobierno actual no se traduce en hechos concretos.

“El gobierno dice que quiere soberanía, pero en la práctica no la representa. Si realmente queremos transparencia, el programa Hambre Cero debe ser un espejo de ella”, concluyó.