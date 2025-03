Metrobús: repudian inoperancia de Fiscalía y recuerdan que comerciantes lo perdieron todo

El exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y su vice Marta Morínigo, procesados por lesión de confianza tras el fallido proyecto Metrobús, obtuvieron el sobreseimiento provisional por parte del juez de garantías Humberto Otazú, quien argumentó incoherencias en la acusación fiscal con base en dos pericias presentadas.

Guillermo González, abogado de los frentistas afectados por el Metrobús, se expresó sobre esta situación: “Inoperancia pura y dura de la Fiscalía. En seis meses ellos no pueden recabar informaciones de los municipios, recabar informaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y les falta una cantidad de diligencias, que son informes”.

“No estamos hablando de diligencias investigativas, más allá de pedir informes”, remarcó.

En otro momento señaló: “Hablan que hay una lesión patrimonial y luego que no existe una lesión patrimonial. ¿Cómo no va a existir si el proyecto falló y se cobró una cantidad importante de dinero? Al final no hay nadie que se responsabilice y como siempre, el pueblo es el que tiene que pagar”.

En cuanto a lo personal, el abogado indicó que la obra no le afectó tanto, ya que no llegó hasta donde se encontraba. “Pero sí afectó a nivel de tránsito. Hubo una merma importante sobre Eusebio Ayala con respecto a la clientela que siempre había. Pero los más afectados fueron personas de Fernando de la Mora y San Lorenzo. Esas personas perdieron todo”.

“Los frentistas tenemos nuestra asociación, hasta el momento sigue, pero no tomamos querella adhesiva con respecto a este tema. Se dejó bajo la representación del Ministerio Público. Muchas personas decidieron seguir trabajando antes de tener que estar poniendo dinero para hacer querellas, porque todo tiene un costo”, comentó en otro momento.

“Esto es el anuncio que la Fiscalía está a favor de los malos y va a terminar en un blanqueo de estas dos personas”, concluyó.