Saltos del Guairá: expectativa con dosis de pesimismo sobre definición de compensación por los desaparecidos Saltos

“Yo no voy a permitir que ustedes terminen su mandato sin haber visto esa ley de justicia para cada uno de los intendentes del departamento de Canindeyú”, había señalado en su última visita a Curuguaty el presidente Santiago Peña.

El mismo prometió la presentación de un proyecto de ley de redistribución de los royalties y compensaciones al comienzo del presente periodo parlamentario, donde según dejó entrever, se devolverá a Saltos del Guairá y otros 15 municipios del XIV departamento su compensación.

Recordemos que ya el año pasado el titular del Ejecutivo había prometido la reposición de los 10 millones de dólares anuales que recibía Canindeyú, siendo 8 millones de dólares para Saltos del Guairá, como la ciudad que perdió los Saltos, y 2 millones de dólares distribuidos entre los 15 municipios restantes. Peña prometió devolver más de lo que venían recibiendo los beneficiarios.

No habla de monto

Llamativamente, el presidente Santi Peña ya no habló de montos en Curuguaty, especialmente sobre lo que eventualmente recibiría Saltos del Guairá. Según presumen las autoridades del municipio, existiría una decisión tomada de no volver a dar el monto mayor a la capital de Canindeyú por la presunta injerencia de la diputada Cristina Villalba, quien mantiene fuertes diferencias con su partidario el intendente, Héctor Morán. Este lo había declarado persona no grata en el municipio, y desde entonces poco o nada de beneficio volvió a recibir Saltos del Guairá del Gobierno central. Cristina Villalba buscaría desvirtuar el verdadero sentido del resarcimiento por los Saltos, desviando mayor fondo hacia otros municipios para dejar a la ciudad que todo perdió con lo mínimo posible.

Sin embargo, en el proyecto de ley presentado el año pasado por el senador Gustavo Leite (ANR-HC) se propone números concretos. El mismo, junto a otros 22 senadores, piden al estado 20 millones de dólares de compensación para Canindeyú, de los cueles 10 millones de dólares es para Saltos del Guairá, como ciudad más afectada, y 10 millones de dólares para los demás municipios.

El titular del Ejecutivo, por su parte, tampoco dejó claro si la “justicia para los intendentes de Canindeyú” se dará con una ley especial de compensación o será a través de la ley de royalties y compensaciones. Lo claro es que en el marco de la nueva ley se tendrá muy en cuenta el nivel de pobreza de cada municipio a ser beneficiado.

El gobernador Nelson Martínez (ANR-HC) se mostró pesimista con respecto a qué tanto el Gobierno vaya a solicitar al congreso. Dijo que no conoce el proyecto de ley y que prefiere no especular sobre lo que pretende el ejecutivo.

El pesimismo entre los intendentes también es total a partir del momento que el presidente anunció que el proyecto de resarcimiento para Canindeyú pasaría por las manos de la diputada Cristina Villalba, quien ya había guardado silencio cuando la ley anterior de compensación fue derogada y absorbida por la ley de Hambre Cero. Por esa razón, gran parte del XIV departamento considera a la conocida también con el apodo de la “madrina del Norte”, como la gran enemiga de Canindeyú.