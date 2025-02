Canindeyú espera recuperar su compensación con nueva ley de royalties

El gobernador Nelson Martínez (ANR-HC) y el ministro de Deportes, César “Tigre” Ramírez (ANR-HC), considerados los principales líderes políticos actuales de Canindeyú, se reunieron con Santiago Peña en la víspera, a pedido de la Asociación de Intendentes del XIV departamento. Los jefes comunales urgen una definición sobre la compensación por la pérdida de los saltos del Guairá o 7 Caídas que fue arrebatada por el Poder Ejecutivo para fondear su plan Hambre cero en las escuelas, aprobado el año pasado.

Según Martínez, Peña les informó que presentará un nuevo proyecto de ley ante el Congreso al inicio del periodo parlamentario, pero será sobre la redistribución de los recursos de royalties y compensaciones provenientes de la Itaipú y de Yacyretá. Dichos recursos ya benefician actualmente a los municipios de todo el país. El 50 por ciento de los recursos en dichos conceptos es del Gobierno central, y el otro 50 por ciento se distribuye a municipios y gobernaciones.

Uno de los cambios que habrá en dicho proyecto de ley es la inclusión del índice de pobreza como un parámetro más, para determinar el monto que recibirá cada municipio. Acotó que en ningún momento se habló de incluir un apartado especial para beneficiar a Saltos del Guairá y los otros 15 municipios de Canindeyú.

Sin embargo, la interpretación del ministro César Ramírez de lo conversado en el encuentro, es mucho más optimista. “Nosotros le pedimos que en esa nueva ley se devuelva los 10 millones de dólares a Canindeyú (8 millones para Saltos del Guairá y 2 millones para los demás municipios), para reponer lo que recibían con la ley de compensación 5404″. Y el Presidente se mostró muy predispuesto”, señaló.

No obstante, indicó que no conoce el proyecto que está elaborando el Ejecutivo por lo que no sabe si efectivamente tendrá un tratamiento especial la ciudad de Saltos del Guairá como el gran afectado por la inundación de sus cataratas provocada por la represa de Itaipú.

Proyecto aceptado por los intendentes

Por otro lado, el senador Gustavo Leite (ANR-HC) presentó y defenderá este año un proyecto de ley exclusivo de compensación por los desaparecidos saltos, por un monto de 20 millones de dólares. La pretensión del legislador es que la capital de Canindeyú reciba 10 millones de dólares al año y el restante sea distribuido en partes iguales a los otros 15 municipios.

Este proyecto tiene la aprobación absoluta de los 16 intendentes de Canindeyú; sin embargo, prefieren una salida negociada con el Presidente de la República que asegure la promulgación y entrada en vigor de la ley que fuera aprobada, según refieren.