Caacupé: “El poder trae vaciedad, no tiene color, no tiene vestido”, afirma obispo

Monseñor Ricardo Valenzuela ofició la misa dominical de las 7:00 en el santuario de Caacupé. En su prédica enfatizó que el poder solo trae vaciedad, que no tiene color y que no tiene vestido.

Continuó diciendo que querer tener poder es el método traicionero del demonio, pues la codicia de poseer y querer tener cada vez más cosas destruye a la sociedad. Esto empieza suavemente como un deseo natural y luego la gente ya cree que todo es posible sin Dios.

Se preguntó: “¿A cuánta gente les fundió e incluso les mató el dinero? Así es el poder, porque todos buscan el placer por creer que todo lo pueden conseguir de forma rápida, pasando por encima de otros”.

“Así se saborea la ebriedad, nos emborrachamos en una alegría vacía, ya que la vanidad no nos sirve, porque nada se llevarán cuando se mueran, ni su gloria va a descender. Es traidora la riqueza, el hombre es un tonto, no gana nada. Esa es la figura del codicioso, es como la muerte, nunca se cansa”, dijo monseñor.

El clérigo explicó que hay que entender que para la gloria humana y el deseo de resplandecer no hay que querer malutilizar a Dios para lograr obtener las cosas. “Ese camino con toda seguridad nos llevará a la ruina”, aseguró.

El hombre vive de la palabra Dios

En otro momento de su alocución, monseñor Valenzuela indicó que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios.

“En este largo camino, Jesús nos dice que abandonarse con confianza en el Señor en su providencia es lo mejor, porque Él siempre cuida y cuidará de nosotros”, refirió.

Agregó que uno puede perder toda su dignidad personal si se deja envolver por los ídolos del dinero. Por ello hay que confesarse y participar con devoción de la misa y no entretenerse.

“Hay que participar con profunda devoción, así tener la certeza y experimentar que Dios nos ama y que con toda la seguridad vamos a superar todas las tentaciones. Jesús, al responder al tentador, no entra al diálogo con el demonio, sino que le responde a los tres desafíos de la palabra de Dios. Nos enseña que con el diablo no se dialoga, con él no se debe dialogar, sino que se debe responder con la palabra de Dios”, indicó.

“Aprovechemos este tiempo de Cuaresma como un tiempo privilegiado para purificarnos, para experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas”, puntualizó monseñor Ricardo Valenzuela.

Peregrinación

En el marco del Jubileo 2025 y con el objetivo de obtener la indulgencia plenaria, hoy a las 06:30 varios jóvenes, niños y adultos realizaron una peregrinación desde Tupãsy Ykuá hasta el santuario.

Se tuvo una importante participación de los pobladores de Caacupé y de visitantes que acudieron desde diversas localidades.

